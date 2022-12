C’è il New Game Plus in God of War Ragnarok?

God of War Ragnarok è indubbiamente uno dei migliori giochi rilasciati quest’anno: Santa Monica Studio è riuscita ad offrire non solo una nuova narrativa particolarmente avvincente, ma anche combattimenti all’altezza e che mettono alla prova tutti i nostri riflessi.

La nuova esclusiva PlayStation offre inoltre tantissimi potenziamenti e collezionabili da sbloccare: non è dunque sorprendente che molti giocatori, dopo aver finito l’avventura, vogliano tornare sui loro passi e continuare a dimostrare che Kratos è il vero Dio della Guerra.

Uno degli incentivi solitamente proposti agli utenti per rivisitare nuovamente un’avventura, aumentandone così la rigiocabilità, è il New Game Plus: purtroppo, per chi sperava di poter rivivere Ragnarok con tutti i potenziamenti già sbloccati, ci sono delle brutte notizie.

C’è il New Game Plus?

Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo questo articolo, God of War Ragnarok non ha incluso un’opzione New Game Plus per incentivare la rigiocabilità delle partite. Chi ha giocato il precedente capitolo potrebbe non rimanere molto sorpreso da questa scelta, dato che inizialmente anche il predecessore di Ragnarok aveva scelto di non includere tale opzione.

Tuttavia, resta sempre aperta la possibilità che tale feature possa essere introdotta con un aggiornamento successivo: un’operazione simile accadde con il capitolo del 2018, quando diversi mesi dopo il lancio Santa Monica Studio scelse di accogliere le richieste dei fan e implementare tale opzione. Oltretutto, è stata seguita la stessa via, di recente, anche con Horizon: Forbidden West.

Se la richiesta sarà elevata, è dunque possibile che gli sviluppatori scelgano ancora una volta di esaudire le richieste dei fan e di implementare il New Game Plus con qualche patch futura Per il momento, si tratta comunque di una semplice ipotesi non confermata dal team di sviluppo: se vorrete dunque ricominciare la vostra avventura su God of War Ragnarok (che trovate su Amazon), dovrete farlo perdendo tutti i vostri progressi ed equipaggiamenti sbloccati.

Ovviamente, se la situazione dovesse cambiare e tale feature dovesse effettivamente essere implementata, vi aggiorneremo tempestivamente segnalandovi tutte le caratteristiche incluse.