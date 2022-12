God of War Ragnarok, consigli per iniziare

Dopo il grande successo ottenuto dal precedente capitolo, God of War Ragnarok è pronto a condurre i suoi giocatori in un’avventura ancora più epica, ricca di diverse insidie, una trama emozionante e, naturalmente, battaglie all’ultimo sangue.

Gli utenti che hanno già avuto modo di provare la precedente storia di Kratos e Atreus con molta probabilità avranno già alcune idee su cosa aspettarsi, ma il sequel in esclusiva su PS5 e PS4 presenta non solo diverse migliorie in tutti i suoi aspetti, ma anche novità per le quali sarà meglio prepararsi a dovere.

In questa guida abbiamo dunque pensato di darvi alcuni utili consigli per iniziare God of War Ragnarok, validi sia per i giocatori che si avvicinano al franchise per la prima e per gli utenti che magari hanno semplicemente bisogno di un piccolo ripasso.

Distruggete ogni oggetto sul vostro cammino

Come già accade nella maggior parte dei giochi di ruolo presenti sul mercato, anche l’ultima produzione di Santa Monica Studio nasconderà spesso alcuni utili bonus in piena vista, all’interno di vasi e scatole presenti nei diversi livelli.

Per questo motivo, il consiglio più utile che possiamo dare ai giocatori di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) è quello di distruggere qualunque cosa incontriate per raccogliere quante più risorse possibili: non sarete sempre in grado di trovare oggetti, ma spesso potrete ottenere pezzi d’argento extra, utili per potenziare al meglio il vostro inventario.

Completate tutte le missioni secondarie

Non è sempre una buona idea avanzare il prima possibile verso il prossimo punto della storia: Kratos avrà infatti un’ampia libertà di movimento all’interno delle diverse aree di gioco, che gli consentiranno di scoprire numerosi segreti e missioni secondarie da portare a termine.

In particolar modo, consigliamo a tutti i giocatori di concentrarsi prevalentemente sulle sidequests del titolo: nella maggior parte dei casi, completare tali missioni vi permetterà di accedere ai migliori equipaggiamenti del gioco e a risorse molto utili. Prendetevi dunque tutto il tempo che vi serve e cercate di non andare mai di fretta, così da non lasciarvi sfuggire nemmeno un segreto.

Per ritrovare la strada dovrete… fermarvi

In maniera simile a quanto già implementato nel primo God of War, anche GOW Ragnarok proporrà agli utenti diversi enigmi da risolvere: inoltre, la struttura ampia delle mappe potrebbe causare la perdita del senso dell’orientamento ad alcuni fan, che potrebbero dimenticarsi la strada corretta o perfino il loro obiettivo.

Se dovesse capitare anche a voi di trovarvi in una situazione del genere, non dovete avere paura: vi basterà semplicemente fermarvi per un minuto o due e attendere. In base alla missione, uno dei vostri compagni vi fornirà infatti alcuni indizi su ciò che sarà necessario fare per proseguire l’avventura.

E se, nonostante questo aiuto, doveste continuare ad avere difficoltà ad andare avanti, molto probabilmente uno dei personaggi vi darà un’ulteriore mano trovando o puntando l’elemento o il luogo necessario per completare una determinata quest. In altre parole, a volte è necessario prendersi una pausa per poter andare lontano.

Fate attenzione al colore dei nemici

L’unico modo per poter migliorare le nostre statistiche è quello di indossare un equipaggiamento all’altezza e migliorarlo in ogni singola occasione. Tali caratteristiche ci consentiranno di capire se potremo avere o meno la meglio sui nemici più forti del gioco, che saranno indicati attraverso un sistema di colorazione della barra della salute.

Gli avversari più comuni presenteranno infatti una barra di colore verde, mentre quelli di colore giallo o arancione rappresenteranno una sfida più equilibrata e vicina al nostro attuale livello. I nemici di colore viola rappresentano invece una sfida superiore alle aspettative, ma i giocatori più abili potrebbero essere comunque in grado di avere la meglio.

Evitate invece il più possibile i nemici di colore rosso: significa che Kratos non è ancora alla loro altezza e potrebbero causare una morte prematura. Se pensate che ce ne siano più del previsto, forse dovreste prendere in considerazione l’idea di migliorare il vostro equipaggiamento o tentare una strada alternativa.

Migliorate sempre il vostro equipaggiamento

Ricollegandoci al nostro ultimo consiglio, vogliamo concludere la nostra guida ricordandovi di non utilizzare sempre e soltanto lo stesso set di armature per tutto il gioco. Durante la vostra avventura sarete infatti in grado di trovare e costruire nuovi set molto più efficaci, che vi aiuteranno a superare le sfide più difficili.

Controllate dunque accuratamente tutte le vostre caratteristiche, tenete sempre a mente quelle che ritenete più importanti per la vostra esperienza di gioco e cercate non solo di costruire nuove armature, ma anche di migliorare quelle già in vostro possesso. Potrebbe inoltre essere una buona idea creare combinazioni con set diversi, così da avere statistiche più equilibrate e adatte alle vostre esigenze.