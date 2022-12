God of War Ragnarok: i migliori incantesimi

Nel corso dell’avventura, i giocatori di God of War Ragnarok potranno accedere anche all’Amuleto di Yggdrasil: si tratta di un accessorio estremamente importante, dato che consentirà a Kratos di equipaggiare ulteriori vantaggi in battaglia.

L’amuleto ci permetterà infatti di incastonare diversi incantesimi, tutti estremamente diversi tra loro e in grado di fare la differenza durante gli scontri più impegnativi, a patto naturalmente di selezionare quelli giusti.

Nella nostra guida cercheremo dunque di aiutarvi a scegliere i migliori incantesimi equipaggiabili, spiegandovi perché non dovreste lasciarveli mai sfuggire.

Migliori incantesimi in God of War Ragnarok

Iniziamo la nostra guida di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) suggerendovi di incastonare il prima possibile il Rimedio del Bifrost: esistono infatti alcuni nemici che possiedono questo particolare potere, in grado di cambiare una parte della vostra barra salute in viola e limitando le vostre opzioni di cura.

Grazie a questo incantesimo, Kratos potrà contrastare i suoi effetti eseguendo utili combo per ripristinare la propria salute, naturalmente sempre a patto di non essere colpito: non si tratta di una soluzione definitiva, ma che potrà fare la differenza e permettervi, quantomeno, di limitare i danni in caso di uno sfortunato incidente.

Restando in tema di protezione, consigliamo vivamente di prendere in considerazione l’Onore di Svartalfheim: questo incantesimo vi consentirà di ottenere un incredibile boost di 10 punti alla vostra difesa. Si tratta di uno dei valori più elevati in questa categoria, che renderà il vostro Dio della Guerra molto più resistente. Equipaggiando invece il gettone dell’Evasione Elementale, sarete in grado di mitigare gli effetti di condizioni di stato, come veleno e scottature, semplicemente effettuando una schivata in rotolata.

Come avrete ormai intuito dalla nostra guida, i nostri suggerimenti per gli incantesimi mirano a potenziare le vostre difese, dunque vi suggeriremo di prendere in considerazione anche Virtù e Fortuna di Niflheim, in grado di potenziarvi rispettivamente 3 e 12 punti a difesa e cooldown per quanto riguarda la Virtù, mentre la Fortuna vi garantirà un boost di 5 punti alla difesa e 8 alla vitalità. In combinazione con l’Onore di Svartalfheim, Kratos diventerà davvero difficile da abbattere.

Naturalmente dovrete poi essere voi a scegliere quali saranno davvero i migliori incantesimi adatti alle vostre esigenze, ma con i nostri suggerimenti avrete un’ottima base di partenza per rendere la vostra avventura molto più sicura.