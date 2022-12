God of War Ragnarok, le migliori armature

Per affrontare le numerose insidie di God of War Ragnarok, avrete bisogno non solo di apprendere il prima possibile come funzionano le meccaniche di combattimento, ma anche assicurarvi di essere sempre pronti ad ogni evenienza.

Kratos potrà infatti scegliere di cambiare armature in base alle proprie necessità: sarete in grado di trovare diversi set particolarmente efficaci, rendendo dunque la scelta degli utenti particolarmente complicata.

In questa guida vi aiuteremo dunque a capire quali sono le migliori armature di God of War Ragnarok, tenendo naturalmente in considerazione le fasi del gioco in cui potrete incontrarla.

Migliori armature in God of War Ragnarok

L’armatura che vi consigliamo di recuperare nelle prime fasi del gioco è sicuramente quella di Nidavellir: si tratta di un set che vi permetterà di aumentare il prima possibile forza, difesa e vitalità.

Tutte caratteristiche fondamentali per affrontare i primi pericolosi scontri di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon), e che potrete perfino scegliere di combinare con il secondo set di armature che vi consiglieremo in questa guida: le Lacrime di Corvo.

Questo set si troverà in una fase leggermente più avanzata del gioco, ma insieme alla forza e alla difesa sarà in grado di aumentare anche la vostra fortuna. Se siete amanti delle build più equilibrate, potreste dunque voler prendere in considerazione l’idea di combinare alcuni elementi di entrambi i set per garantire boost considerevoli a tutte e 4 le caratteristiche.

Tali opzioni riusciranno a portarvi avanti senza problemi per una lunga fase della vostra avventura: non appena riterrete di aver bisogno di qualche ulteriore boost in più, vi consigliamo di dirigervi senza indugio sull’armatura Scaglie di Drago. Recuperare il set completo non solo vi permetterà di sbloccare un trofeo nascosto, ma anche di accedere a un boost a forza e difesa con pochi eguali.

Inoltre, potrete utilizzare un’abilità che vi permetterà di aumentare ulteriormente forza e difesa dopo aver bloccato i colpi con lo scudo: un set particolarmente utile per i giocatori più esperti e per affrontare le battaglie più difficili. Se siete curiosi di scoprire come sbloccarla, vi spieghiamo tutto ciò che vi serve nella nostra guida dedicata.

Concludiamo la nostra analisi con quella che è, con molta probabilità, la migliore armatura disponibile in tutto God of War Ragnarok: il set del Berserker. Come potete facilmente intuire dal nome, i boost alla forza e alla difesa sono notevolmente inferiori rispetto alle Scaglie di Drago, ma il tutto viene compensato con eccezionali bonus a fortuna, potenza runica e ricarica.

Si tratta di un’armatura che consigliamo agli utenti più esperti e che troverete solo nelle fasi finali del gioco: se doveste incontrare difficoltà, anche in questo caso possiamo consigliarvi una combinazione con le armature di Scaglie di Drago per raggiungere l’equilibrio che riterrete più soddisfacente.