God of War Ragnarok è uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni, in grado di regalare tantissime ore di divertimento ai giocatori più esigenti, con combattimenti incredibili e una narrazione coinvolgente ed emozionante.

Tra i tanti contenuti proposti nel nuovo capitolo di Santa Monica Studio ci sono però anche tantissimi oggetti collezionabili e segreti, che potrebbero richiedere molto tempo per riuscire a scoprirli tutti. Inoltre, non si tratta di un’avventura particolarmente breve e che richiederà un particolare tasso d’attenzione da parte dei giocatori.

Tenuto conto della grande quantità di contenuti presenti nell’ultima esclusiva PlayStation, in questo articolo cercheremo di dare una risposta chiara a una domanda comune tra i giocatori prima dell’eventuale acquisto: quanto dura davvero GOW Ragnarok?

Quanto dura God of War Ragnarok?

Come spesso accade in questi casi, per calcolare quanto potrebbe durare la vostra partita di God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) è necessario capire quali sono le vostre abitudini di gioco e come preferite vivere le vostre avventure.

Il tempo medio per concludere l’ultima avventura di Kratos varierà infatti in base alle ore che preferirete spendere per scoprire tutti i più piccoli segreti oppure se più semplicemente vorrete godervi la narrazione.

Se sceglierete di seguire unicamente la storia principale, ignorando così le side quest e tutti gli altri contenuti secondari del gioco, la vostra avventura dovrebbe durare dalle 20 alle 25 ore complessive, variabili naturalmente in base al gameplay degli utenti.

Nel caso preferiate invece variare dal percorso di tanto in tanto, anche se magari sceglierete di non esplorare tutta l’avventura in ogni singolo dettaglio, alla longevità complessiva potrebbero aggiungersi almeno 10 ore in più, arrivando così dalle 30 alle 35 ore complessive.

Infine, se siete giocatori che non vogliono davvero accontentarsi e hanno bisogno di ottenere ogni singolo potenziamento, collezionabile e altri segreti, allora God of War Ragnarok potrebbe arrivare a durare anche fino a 50 ore complessive, quasi il doppio rispetto alla semplice storia principale.

In sintesi, quindi:

20-25 ore per chi va spedito sulla storia principale ignorando le side-quest;

per chi va spedito sulla storia principale ignorando le side-quest; 30-35 ore per chi gioca un buon numero di secondarie, ma non è completista;

per chi gioca un buon numero di secondarie, ma non è completista; 50 ore totali circa per chi vuole ottenere tutto.

Quel che appare certo è che Ragnarok non è un titolo che vi farà staccare facilmente: qualunque sia la vostra scelta, sarà necessario investire una buona quantità di tempo libero prima di poter arrivare alla conclusione della storia.