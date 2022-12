Difficoltà consigliata in God of War Ragnarok: guida alle difficoltà e quale scegliere

La saga di God of War è particolarmente nota per essere in grado di proporre delle vere sfide ai giocatori più esigenti, ma non per questo Santa Monica Studio e PlayStation hanno deciso di ignorare i giocatori più occasionali: Ragnarok offre infatti diverse opzioni di difficoltà, adatte a un diverso tipo di pubblico.

I giocatori potranno dunque selezionare uno tra 5 diversi livelli di difficoltà, che pur chiamandosi in modi diversi possono essere associati dalla più semplice «molto facile» fino ad arrivare al livello di sfida più estremo, solo per chi non teme eventuali fallimenti ed è pronto a mettersi strenuamente alla prova.

Molti utenti potrebbero però restare fuorviati dai livelli di difficoltà e dalle loro rispettive descrizioni: in questa guida cercheremo dunque di fare chiarezza su tutte le difficoltà proposte in God of War Ragnarok, aiutandovi a scegliere quella più indicata alle vostre esigenze.

Guida alle difficoltà

Come vi citavamo in apertura, God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) vi propone 5 diversi livelli di sfida: se avete già giocato al capitolo precedente su PlayStation o PC, noterete dunque che è stata aggiunta un’ulteriore opzione rispetto a quelle ormai già note. Scopriamole tutte nel dettaglio:

Raccontami una storia

Come è facilmente intuibile dal nome, questa è l’opzione più semplice disponibile all’interno del gioco, corrispondente a «Molto facile»: i nemici non rappresenteranno mai realmente delle vere minacce, rendendo dunque molto difficile morire durante le battaglie. Si tratta dell’opzione più indicata a chi vuole godersi la narrazione senza stress, ma poco appropriata per chi invece vuole scoprire più nel dettaglio le meccaniche di gioco o vuole una sfida superiore.

Donami la grazia

Si tratta dell’unico nuovo livello di difficoltà proposto da Ragnarok, corrispondente al classico «Facile»: proprio come quella precedente, questa opzione è particolarmente indicata a chi non vuole subire combattimenti particolarmente stressanti. A differenza però dell’opzione precedente, i combattimenti saranno leggermente più pericolosi: non si tratta dunque di una vera “Modalità storia”, rappresentando il giusto compromesso narrativo per i giocatori che non si sentono sicuri delle loro abilità o, più semplicemente, non vogliono temere morti continue.

Esperienza equilibrata

Anche in questo caso il nome può aiutare i giocatori a capire fin da subito che cosa aspettarsi, dato che è prevedibilmente corrispondente alla difficoltà «Normale»: si tratta, senza voler fare battute, dell’esperienza più equilibrata presente in God of War Ragnarok. In quanto tale, si tratta dell’opzione solitamente consigliata per la maggior parte degli utenti, che consente di godersi battaglie all’altezza e con un rischio ridotto di frustrazione, soprattutto se vi considerate giocatori navigati.

Nessuna pietà

Iniziamo ad addentrarci nel territorio dedicato esclusivamente ai giocatori più esperti, con l’opzione corrispondente al più comune «Difficile»: i combattimenti saranno molto più brutali del solito e Kratos rischierà di subire più volte la morte con questa difficoltà. Per poter sopravvivere, sarà necessario apprendere tutte le meccaniche di combattimento presenti in God of War e tenere sempre gli occhi aperti: si tratta dunque di un’opzione che consigliamo soltanto a chi si ritiene esperto di questo genere di titoli o a chi ha già giocato il precedente episodio ed è alla ricerca di una sfida superiore.

Un vero God of War

Non possiamo che suggerire la massima allerta ai giocatori che decideranno di mettersi alla prova con questa opzione di difficoltà, corrispondente al «Molto difficile»: si tratta di una modalità semplicemente spietata e che vi metterà alla prova in ogni singola situazione. Non potrete distrarvi un singolo secondo e avrete bisogno di avere riflessi sempre pronti e una perfetta conoscenza delle meccaniche, se volete sperare di sopravvivere. Si tratta di un’opzione consigliata soltanto ai giocatori senza paura e che non temono la morte, al punto che si tratta dell’unica difficoltà con una caratteristica molto particolare: se sceglierete di rinunciare e di abbassare il livello, non potrete più tornare sui vostri passi a meno di non voler ricominciare da capo. Riflettete dunque molto bene prima di compiere questa scelta.

Difficoltà consigliata in God of War Ragnarok

Come avrete ormai capito dalle nostre descrizioni, non esiste un vero livello di difficoltà particolarmente indicato per ogni giocatore di God of War Ragnarok: ogni utente ha infatti le sue esigenze e un livello di sfida che è necessario soddisfare. Tuttavia, se avete già un’idea di quello che cercate da un’esperienza videoludica, ci sentiamo di potervi dare alcune piccole raccomandazioni.

Se siete utenti che amano trionfare sui propri avversari o godersi una storia interattiva, allora potrete puntare su «Raccontami una storia» o «Donami la grazia»: potrete scegliere liberamente la vostra opzione preferita in base alla vostra esperienza nei videogiochi o nei combattimenti.

Se siete giocatori che vogliono invece godersi tutto ciò che il gameplay è in grado di offrire, non solo come meccaniche ma anche come sfide, allora potrete pensare di iniziare con «Esperienza equilibrata», disegnata per soddisfare le esigenze dei giocatori più comuni. Potreste inoltre voler prendere in considerazione l’idea di passare a «Nessuna pietà» se vi sentite particolarmente sicuri delle vostre abilità, a patto di essere pronti a prestare molta attenzione alle abilità.

Infine, la difficoltà «Un vero God of War» è stata pensata per chi ha già molta esperienza con questo genere di titoli, non teme alcuna sfida e, possibilmente, ha già appreso alla perfezione tutto ciò che Ragnarok ha da offrire. Non si tratta dunque di un’opzione che ci sentiamo di consigliare a chi prova il gioco per la prima volta, a meno che non vi sentiate particolarmente coraggiosi. Come, del resto, un vero Dio della Guerra dovrebbe essere.

Chiudiamo questa nostra approfondita analisi facendo un ultimo importantissimo appunto: la difficoltà che sceglierete non ha alcuna importanza “morale” e dovreste semplicemente scegliere il livello che sarà in grado di divertirvi di più. Ragnarok è infatti pensato per essere un gioco accessibile per tutti, al punto non solo da aver deciso di non includere alcun trofeo legato alla difficoltà, ma anche di permettervi di regolare il livello di sfida in qualunque momento durante le vostre partite.