Come sbloccare il transmog in God of War Ragnarok

Tra le tante novità introdotte in God of War Ragnarok è presente anche il transmog, ovvero la feature che consente di cambiare l’estetica del nostro protagonista con un oggetto a nostra scelta, utilizzando però statistiche e poteri di un’altra armatura.

Si tratta di una caratteristica ormai sempre più richiesta nei giochi di ruolo e che non poteva certamente mancare anche nell’ultimo capitolo di God of War, che vi consentirà di personalizzare Kratos nel modo che preferirete.

Tuttavia, pur essendo una feature molto ricercata dai fan, il suo accesso non sarà del tutto immediato e sarà necessario aver rispettato determinati requisiti. Scopriamo dunque insieme come utilizzare e sbloccare il transmog nell’ultimo capolavoro di Santa Monica Studio.

Come si sblocca il transmog in God of War Ragnarok?

Il processo per potersi vestire “alla moda” in God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) è in realtà molto semplice, ma non si tratta di un’opzione che vedrete nei vostri primi istanti di gioco. Sarà infatti necessario aver preso la giusta familiarità con le armature e gli equipaggiamenti che vorremo continuare a indossare anche in futuro.

Prima di tutto, sarà necessario portare al livello massimo gli equipaggiamenti che stiamo indossando attualmente: potrete farlo potenziandoli costantemente nei negozi, fino a quando non avranno più bisogno del vostro intervento.

Una volta completata questa operazione, si sbloccherà l’opzione per modificare l’aspetto del vostro equipaggiamento: non dovrete fare altro che selezionarla e cercare un altro tipo di armatura o accessorio della stessa categoria nel vostro inventario da selezionare, in base all’aspetto che preferite.

Se avrete eseguito correttamente la procedura, vedrete Kratos indossare la vostra armatura preferita, senza però aver perso alcun beneficio dell’equipaggiamento che avete potenziato fino a quel momento. Del resto, anche il Dio della Guerra ha bisogno di vestirsi con stile per andare in battaglia.

Se in futuro doveste cambiare idea, o trovaste un equipaggiamento che esteticamente apprezzate maggiormente, potrete sempre modificare l’aspetto estetico della vostra armatura in qualunque momento. Tuttavia, se doveste decidere di passare a un nuovo tipo di accessorio, sarà necessario ripetere nuovamente la procedura e portarla al livello massimo per poter effettuare nuovamente il transmog.