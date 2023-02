Da molti, molti anni, gli amanti della saga letteraria e cinematografica di Harry Potter erano in attesa di un videogioco che potesse essere in grado di trasportarli a tutti gli effetti nella celebre scuola di magia: Hogwarts Legacy è finalmente riuscito in questo intento.

Sviluppato da Avalanche Software, sotto l’etichetta Portkey Games di Warner Bros. Games (lo trovate su Amazon, se siete finiti qui per caso), il titolo vi permette di creare il vostro mago in un’avventura prequel che si svolge molti anni prima di quelle di Harry e compagni.

Qui, vi ritroverete ad affrontare temibili nemici, ad imparare e padroneggiare incantesimi da mescolare con intelligenza durante gli scontri, a svolazzare qua e là in sella alla vostra scopa, a frequentare le lezioni e scoprire la vita quotidiana di altri studenti come voi – in una riproduzione davvero maniacale del castello, in tutti i suoi dettagli.

Il nostro Nicolò Bicego ha già approfondito tutti gli aspetti del gioco nella curata video recensione di Hogwarts Legacy, il cui arrivo è fissato per il 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Oggi, invece, siamo qui per proporvi le nostre guide di Hogwarts Legacy, pensate sia per i veterani dei giochi di ruolo open world, sia per chi si sta avvicinando al mondo dei videogiochi perché amante di lungo corso del franchise di Harry Potter.

Approfondiremo quindi diversi aspetti del gameplay, delle dinamiche di gioco e di alcune delle possibilità di scelta. Se non diversamente specificato nella loro intestazione, le guide non includono spoiler significativi dalla storia del gioco, quindi potete consultarle senza temere anticipazioni importanti sulle vicende di Hogwarts Legacy.

Guida di Hogwarts Legacy

Guide introduttive

Come giocare prima del day-one

Come collegare l’account Wizarding World

Guide generiche

Guide al gameplay

Guida a magie e incantesimi

Come sbloccare e usare i talenti

Guida alle lezioni

Come aumentare gli slot di equipaggiamento

Come sbloccare la stanza delle necessità

