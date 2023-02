Quali lezioni si possono seguire in Hogwarts Legacy e come funzionano?

Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

Come consuetudine, siamo qui per aiutarvi passo passo in questa avventura. In questa guida, vi spiegheremo quali sono le lezioni presenti nel gioco e come frequentarle.

Quali lezioni ci sono in Hogwarts Legacy e come seguirle

Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) ci permette di indossare, per la prima volta, i panni di un protagonista inedito, alle prese con la vita da studente ad Hogwarts. Oltre a seguire gli eventi della trama, dunque, potremo anche seguire le lezioni impartite dai professori della scuola.

Ovviamente, essendo il gioco ambientato sul finire del 1800, i professori non sono gli stessi che abbiamo imparato a conoscere attraverso i libri o i film; tuttavia, alcuni di loro sono effettivamente imparentati con i personaggi che conosciamo, come ad esempio la professoressa Weasley.

Ma quali sono le lezioni che possiamo seguire in Hogwarts Legacy? In totale, potremo affrontare sette materie:

Incantesimi

Erbologia

Difesa Contro le Arti Oscure

Cura delle Creature

Astronomia

Divinazione

Volo.

Di norma, la prima lezione di ciascuna materia viene classificata come missione principale; ciò significa che dovrete necessariamente seguire almeno una lezione di ogni materia per proseguire nella storia.

Le lezioni seguenti, invece, saranno attivabili come missioni secondarie – ma vi consigliamo di non prenderle sottogamba, in quanto vi verranno insegnate abilità molto utili che potrebbero esservi di grande aiuto nel resto dell’avventura. La cosa migliore da fare, quindi, è seguire ogni nuova lezione non appena diventa disponibile.

Seguire le diverse materie è estremamente semplice: vi basterà raggiungere l’aula di vostro interesse per attivare la lezione, nella maggior parte dei casi. In caso siate confusi sulla posizione di un’aula, potete sempre consultare la mappa, che spesso vi offrirà anche viaggi rapidi proprio in corrispondenza delle aule.