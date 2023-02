Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

In questa guida, vi spieghiamo come e dove cambiare aspetto al vostro personaggio.

Come cambiare aspetto in Hogwarts Legacy

Come ormai saprete, in Hogwarts Legacy (che potete recuperare su Amazon) vestirete i panni di un nuovo studente di Hogwarts, che comincia i suoi studi nella scuola di magia e stregoneria a partire dal quinto anno (per motivi che vengono spiegati nel corso della storia).

All’avvio del gioco, vi verrà chiesto di personalizzare il vostro alter ego attraverso un editor piuttosto approfondito, che vi permetterà di dare al vostro protagonista le fattezze che più vi piacciono, dalla corporatura alla capigliatura, passando per tutto il resto.

Certamente, ad un certo punto della vostra avventura potreste provare il desiderio di cambiare aspetto. Pur non potendo cambiare proprio tutto, potrete cambiare alcuni elementi, come la capigliatura ed altri dettagli del volto del vostro personaggio.

Per farlo, vi basterà raggiungere Hogsmeade, in particolare l’Emporio di Madam Snelling (in caso non sapeste dove si trova, lo trovate segnalato sulla vostra mappa).

Qui potrete cambiare diversi dettagli del personaggio e rinnovare il suo look come più vi piace. Considerando che sbloccherete ben presto l’accesso ad Hogsmeade, non passerà molto tempo prima che possiate accedere a questa possibilità.

Ci teniamo a ricordarvi, però, che non tutto può essere modificato, motivo per cui vi invitiamo a prestare particolare attenzione alla fase di creazione del personaggio. Se proprio il vostro alter ego virtuale non vi soddisfa più, potete sempre cominciare una nuova avventura con un altro personaggio!