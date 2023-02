Cosa sono i talenti e come ottenere punti talento in Hogwarts Legacy

Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

Come nostra consuetudine, siamo qui per guidarvi passo passo in questa avventura. In questa guida, vi spiegheremo che cosa sono i talenti, come ottenere punti talento e come utilizzarli.

Cosa sono i talenti in Hogwarts Legacy?

Se avete cominciato la vostra partita ad Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon), noterete nel menù di pausa una voce oscurata, chiamata “talenti”. Per poter accedere a questa sezione, dovrete semplicemente proseguire nella storia: sarà il gioco stesso a dirvi quando potrete finalmente approfittare di queste utili abilità.

In poche parole, i talenti rappresentano una sorta di skill tree: essi vi permetteranno di acquisire nuove capacità o di migliorare quello che già sapete fare.

I talenti in totale sono 50 e si dividono in cinque categorie:

Incantesimi

Arti Oscure

Principali

Stealth

Stanza delle necessità.

Ad esempio, negli incantesimi troverete un talento che renderà il vostro Incendio un vero e proprio cerchio infuocato, o ancora in stealth troverete la capacità di scattare rimanendo invisibili.

Per acquistare i talenti dovrete aver raggiunto il livello necessario ad impararli (ci sono diversi scaglioni in ciascuna categoria) e, soprattutto, dovrete avere punti talento da spendere.

Come ottenere punti talento

Adesso che avete capito cosa sono e come si usano i talenti, vi starete chiedendo come ottenere i punti talento per averli.

È molto semplice: i punti talento vengono assegnati ad ogni aumento di livello, a partire dal livello 5.

Qualora foste ad un livello superiore al 5 ma non aveste ancora sbloccato i talenti nella storia, non preoccupatevi: il gioco vi assegnerà retroattivamente tutti i punti talento che avreste guadagnato fino a quel momento una volta che li avrete sbloccati, dunque non perderete niente.