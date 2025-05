Hogwarts Legacy continua ancora a vendere tantissimo

Ogni tanto capitano dei videogiochi che diventano dei veri e propri casi, mediatici e commerciali, e uno di questi è senz'altro Hogwarts Legacy.

Il videogioco ambientato nell'amatissimo mondo di Harry Potter ha scosso il mercato, sia per il caso culturale sia per le vendite, che non accennano a fermarsi da quando è uscito.

Come riporta Nintendo Everything, Warner Bros. Interactive si conferma protagonista assoluta del mercato videoludico britannico, con tre posizioni nella top 10 e il citato Hogwarts Legacy che mantiene saldamente la prima posizione.

A seguire cè Mortal Kombat 11 Ultimate al secondo posto e Mortal Kombat 1 che si piazza all'ottavo. Abbastanza emblematico che l'ultimo capitolo della saga sia sotto a quello precedente, a dimostrazione di quanto poco abbia fatto presa nonostante i tanti contenuti che ancora stanno arrivando.

Nella classifica, Minecraft continua la sua inarrestabile ascesa guadagnando quattro posizioni e attestandosi al terzo posto, dimostrando come il titolo sandbox di Microsoft rimanga un pilastro del mercato videoludico nonostante gli anni.

La vera sorpresa è rappresentata da Clair Obscur: Expedition 33 di Kepler Interactive, che pur perdendo due posizioni mantiene un ottimo quarto posto, risultato notevole per un titolo indipendente in mezzo a produzioni di alto budget.

Anche Assassin's Creed Shadows di Ubisoft compie un balzo significativo, passando dalla quindicesima alla quinta posizione, segnalando un rinnovato interesse per la saga degli assassini. Il titolo si è già rivelato essere uno dei videogiochi più venduti del 2025 in generale, e non è una sorpresa che mantenga queste buone performance.

Per quanto riguarda Hogwarts Legacy, il progetto di Warner Bros è stato l'emblema della scommessa ben riuscita, perché è sempre stato presente nelle classifiche come dimostrano le sue performance anche su PlayStation Plus, dove è stato giocatissimo.

Al punto che, ovviamente, c'è già un Hogwarts Legacy 2 in lavorazione sebbene non ci siano molte informazioni riguardo la natura della produzione in questo momento.