Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

Come consuetudine, noi di SpazioGames.it siamo qui per guidarvi passo passo in questa avventura. In questa guida, vi spiegheremo come aumentare gli slot disponibili per il vostro equipaggiamento.

Come sbloccare nuovi slot per l’equipaggiamento in Hogwarts Legacy

Ormai dovreste saperlo: Hogwarts Legacy (potete ordinarlo su Amazon) vi permetterà di personalizzare in tutto e per tutto il vostro alter ego virtuale, decidendo il suo vestiario da capo a piedi. Potrete fargli indossare accessori come copricapo e guanti, oltre ovviamente a scegliere la combinazione di vestiti che preferite.

Oltre ad avere un valore estetico, gli accessori possono essere utili anche perché garantiscono dei buff alle statistiche, ed alcuni oggetti possono anche essere potenziati. Il gioco vi farà trovare spesso nuovi indumenti, talvolta nei forzieri, altre volte come ricompensa per alcune missioni, ed altre volte semplicemente esplorando la mappa.

Il problema, però, è che possiamo tenere solamente 20 oggetti per volta ad inizio partita. Ovviamente, è possibile sbloccare nuovi slot per l’equipaggiamento, facilitando così di molto i nostri pellegrinaggi.

Per farlo, dovremo completare le cosiddette Prove di Merlino, degli enigmi ambientali che potremo attivare in diversi punti della mappa. Per poter accedere a queste prove, dovremo prima completare la quest principale “Prove di Merlino”, dove affronteremo la prima di queste sfide.

Per sbloccare nuovi slot, ci basterà consultare il menù, alla voce sfide: ad ogni traguardo raggiunto (cioè ad un certo numero di Prove di Merlino completate) potremo sbloccare nuovi slot, fino ad un totale di altri 20, per un massimo complessivo di 40 slot.