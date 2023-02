Come collegare l’account Wizarding World ed ottenere ricompense in Hogwarts Legacy

Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

Ovviamente, noi siamo qui per guidarvi passo passo in questa avventura. In questa guida, vi spieghiamo come collegare il vostro account Wizarding World all’account Warner Bros., per essere smistati nella casa che vi è già stata assegnata dal sito dedicato alla saga di Harry Potter e per ottenere interessanti ricompense.

Come collegare l’account Wizarding World ed ottenere ricompense

Il sito del Wizarding World, qualora non lo conosceste, è uno dei punti di riferimento per i fan della saga di Harry Potter. Il portale vi consente, tra le altre cose, di scegliere la vostra casa di appartenenza e di scegliere anche la vostra bacchetta da maghi.

Hogwarts Legacy (che potete ordinare su Amazon) prevede la possibilità di connettere il proprio account Wizarding World all’account WB Games, in modo da essere smistati nella casa già scelta ed ottenere anche delle peculiari ricompense in-game.

Il processo è piuttosto semplice: dovrete innanzitutto creare un account sul sito di Wizarding World, vi basterà avere un indirizzo email per farlo. Dopodiché, potrete procedere ad unire questo account con il vostro account WB Games, che potete creare anche contestualmente al collegamento.

Il collegamento può essere fatto direttamente dal sito, ma se avete già avviato il gioco dovreste trovare l’opzione per farlo anche nel menù principale.

Il procedimento, in breve

Accedete al sito Wizarding World; Premete, in alto, sulla voce Login; Nella nuova schermata, scegliete la voce “Not a member? Sign up now“. Una volta inseriti i vostri dati, procedete con il collegamento dal sito a questo link (o direttamente dal gioco) seguendo le indicazioni su schermo.

Quali ricompense mi dà il collegamento all’account Wizarding World?

Una volta collegati i due account, vedrete che alla cerimonia di smistamento sarete assegnati alla casa che avete già scelto sul sito; inoltre, poco dopo questo evento dovreste ricevere anche due ricompense.

Si tratta di un accessorio, una maschera, e di una particolare divisa studentesca, il cui design varierà in base alla vostra casata di appartenenza.