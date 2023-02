Come avere il finale segreto in Hogwarts Legacy e guida ai finali

Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

Anche in questo caso, siamo qui per guidarvi passo passo in questa avventura. In questa guida, vi spiegheremo quali sono i finali disponibili nel gioco e come ottenerli.

Guida ai finali

In Hogwarts Legacy (che potete ordinare su Amazon) vestiremo i panni di un nuovo studente di Hogwarts, che curiosamente inizierà la sua avventura scolastica dal quinto anno. Parallelamente alla normale vita da studente, dovremo scombinare i piani dell’antagonista di turno, il goblin Ranraok.

Prima di arrivare al confronto finale dovremo, ovviamente, completare tutte le missioni principali del gioco. Spesso ci verrà data la possibilità di scegliere tra risposte multiple a quanto ci viene detto dagli altri personaggi, dunque potreste aspettarvi diversi bivi a livello di storia.

Ecco, sappiate che non è così: in Hogwarts Legacy le scelte che fate nei dialoghi non portano a bivi, perché la storia procede su un binario unico. Questo non significa che non ci siano finali multipli.

Alla fine del gioco, infatti, saremo di fronte ad un’ultima, importante scelta: soltanto da questa scelta dipenderà il finale che otterremo, con due finali possibili, buono o cattivo.

Non stiamo qui a spiegarvi (e spoilerarvi) quale scelta porta a quale finale: basta dire che quando ci arriverete sarà abbastanza ovvio capire quale scelta è considerata buona e quale invece è considerata malvagia.

Come sbloccare il finale segreto in Hogwarts Legacy

Esiste, in realtà, anche un terzo finale, che però è indipendente da questa scelta.

Per ottenerlo, dovremo terminare le missioni che ci verranno proposte nell’endgame; solo in questo modo potremo finalmente vedere il vero finale del gioco.