Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

In questa guida, vi spieghiamo come sbloccare l’utilizzo della scopa volante per solcare liberamente i cieli della mappa.

Come sbloccare la scopa volante in Hogwarts Legacy

Come saprete, Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) adotta una struttura open world. Dopo il prologo iniziale, verrete lasciati quasi completamente liberi di esplorare la mappa, con pochi limiti imposti dalla narrazione.

Pur essendo disponibili diversi punti per il viaggio rapido, potreste voler ben presto avere la libertà di muovervi con la scopa volante: si tratta sicuramente di un mezzo molto più veloce per spostarsi, nonché particolarmente scenografico nel suo utilizzo.

Sbloccare la scopa è in realtà molto semplice: vi basterà completare la prima lezione di volo. Vi verrà assegnata come missione principale nel corso della storia, dunque è impossibile perdersela; dovrete comunque giocare per un po’ di ore prima di incontrare questa missione, quindi non potrete volare fin da subito.

Una volta completata la missione, avrete finalmente sbloccato anche la capacità di utilizzare la scopa. A questo punto vi mancherà solamente una cosa: la scopa, ovviamente.

È possibile acquistare delle scope ad Hogsmeade, dunque non dovrete faticare molto per ottenerne una.

In caso dovessero mancarvi dell’oro per poter acquistare la scopa, vi consigliamo di vendere un po’ di oggetti che avete raccolto (complice il numero ridotto di slot vi troverete spesso a voler liberare spazio); in caso anche questo non bastasse, potreste pensare di completare qualche altra missione prima di tornare ad Hogsmeade, in modo da recuperare altri oggetti da vendere.