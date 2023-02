Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

Come di consueto, noi siamo qui per guidarvi passo passo in questa avventura. In questa guida, vi spiegheremo in che cosa consiste l’endgame di Hogwarts Legacy e cosa fare, insomma, dopo la fine del gioco.

Che cosa fare dopo aver finito Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy (che trovate già da ora su Amazon) è sostanzialmente un action-rpg open world ambientato nel mondo di Wizarding World; il gioco non intende rivoluzionare il genere, e ne eredita tutte le caratteristiche, a partire dalla struttura di gameplay.

Proprio come accade in molti moderni open world, dunque, il gioco è strutturato in numerose missioni, divise tra principali e secondarie. Una volta terminate le missioni principali, cosa che vi dovrebbe richiedere tra le 20 e le 30 ore a seconda di quanto vi dedicherete all’esplorazione, potrete vedere il finale della storia, ed accedere finalmente all’endgame.

In Hogwarts Legacy, l’endgame vi consentirà di continuare ad esplorare Hogwarts ed i suoi dintorni, portando a termine qualsiasi missione o attività secondaria rimasta in sospeso. Non dovrete preoccuparvi, dunque, di finire tutte le quest disponibili prima di arrivare ai titoli di coda: avrete tempo di recuperarle anche dopo.

Oltre a questo, sbloccherete anche alcune nuove missioni, che serviranno a terminare alcune sotto-trame e a dare una vera e propria conclusione al vostro anno ad Hogwarts. Non vogliamo farvi spoiler su cosa dovrete fare in queste missioni, dunque lasceremo a voi il compito di scoprirlo giocando.

Quello che possiamo dirvi è che non sarà così semplice accedere ad alcune di queste missioni: vi verrà infatti richiesto un livello piuttosto alto, motivo per cui potreste prima orientarvi sul completamento di alcune secondarie prima di vedere quali sorprese ha in serbo per voi l’endgame.

In sintesi, quindi, nell’endgame di Hogwarts Legacy:

Potete continuare a esplorare Hogwarts;

Hogwarts; Potete completare qualsiasi missione secondaria rimasta in sospeso;

rimasta in sospeso; Potete affrontare alcune nuove missioni per terminare delle sotto-trame.

Buon divertimento durante le vostre scorribande magiche!