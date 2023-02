Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

Ovviamente, noi siamo qui per guidarvi passo passo nella vostra avventura. In questa guida, vi spiegheremo quale delle quattro case disponibili nel gioco dovreste scegliere.

Come scegliere una casa in Hogwarts Legacy

In Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) impersonerete un protagonista senza nome, di cui sarete voi a dover scegliere la casata di appartenenza. Le scelte, ovviamente, sono quattro:

Grifondoro

Tassorosso

Corvonero

Serpeverde.

Se siete fan della saga, conoscerete benissimo ciascuna casa ed il suo tratto distintivo, qualora invece non fosse così vi invitiamo a leggere il paragrafo successivo.

La scelta della casa può avvenire sostanzialmente in due modi. Al primo avvio del gioco, vi verrà chiesto di collegare il vostro account Wizarding World all’account Warner Bros.; in caso decideste di farlo, la vostra casa diventerà quella che vi è stata assegnata attraverso l’apposito quiz sul sito (molto più approfondito rispetto a quanto accade nel gioco).

Qualora decideste di non collegare i due account, verrete smistati dal Cappello Parlante al vostro arrivo ad Hogwarts: sarà lui a proporvi una casata dopo avervi sottoposto ad alcune domande, ma sarete liberi di scegliere se accettare o meno la sua proposta.

Quale casa scegliere in Hogwarts Legacy

Come vi anticipavamo, le quattro case sono sicuramente familiari a chi conosce già la saga; per chi non lo sapesse, ad Hogwarts gli studenti vengono smistati in quattro casate, che competono tra loro di anno in anno per ottenere l’agognata Coppa delle Case.

Ciascuna casata è caratterizzata da un tratto distintivo: per Grifondoro è il coraggio, per Tassorosso la lealtà, per Corvonero la conoscenza e per Serpeverde l’ambizione. Se sentite uno di questi tratti come vostro, potreste scegliere di farvi ospitare dalla casa in questione.

Casa Tratto distintivo Grifondoro Coraggio Tassorosso Lealtà Corvonero Conoscenza Serpeverde Ambizione

Stiamo ancora indagando, in questo momento, su tutte le differenze che preferire una casa a un’altra può innescare in termini di avventura – al di là delle differenze di vestiario e di alloggio da studente. La guida sarà aggiornata appena le avremo esplorate tutte e sapremo fornirvi ulteriori informazioni in merito.

Per ora, la raccomandazione è quella di decidere in base ai valori delle singole casate: in questo modo, di certo vi rivedrete nei valori che andrete a incarnare durante la vostra avventura a Hogwarts!