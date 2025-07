Se desiderate immergervi nell'universo magico di Harry Potter come mai prima d'ora, questa è l'occasione perfetta per farlo. Hogwarts Legacy per Xbox Series X è ora disponibile su Amazon a soli 19,99€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo medio di 31€. Un'opportunità da cogliere al volo per tutti gli appassionati del mondo magico e dei giochi di ruolo open world.

Hogwarts Legacy, chi dovrebbe acquistarlo?

Hogwarts Legacy vi porta a vivere una nuova avventura ambientata nel mondo di Harry Potter, ma in un'epoca completamente inedita: gli anni 1800. Vestirete i panni di uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, il cui straordinario potenziale potrebbe essere la chiave per svelare un antico segreto che minaccia l'intero mondo magico.

Attraverso un gameplay coinvolgente e un'esplorazione libera dell'intero castello e dei suoi dintorni, potrete stringere alleanze, combattere Maghi Oscuri e determinare con le vostre scelte il destino dell'universo magico. Ogni azione avrà delle conseguenze, permettendovi di scrivere la vostra storia e lasciare un'eredità unica all'interno del gioco.

L'esperienza di gioco è arricchita da grafica mozzafiato, combattimenti dinamici con incantesimi personalizzabili e un sistema di progressione del personaggio profondo e appagante. Tutti questi elementi contribuiscono a creare un'esperienza immersiva che conquisterà sia i fan storici della saga sia i neofiti.

Disponibile a soli 19,99€, Hogwarts Legacy per Xbox Series X rappresenta una delle migliori occasioni per entrare (o rientrare) nel mondo magico a un prezzo davvero competitivo. Approfittatene ora, prima che l'offerta scompaia! Infine, vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa del titolo per ulteriori informazioni.

