Hogwarts Legacy è già uno dei giochi gratis su PS Plus più amati di sempre

L'aggiornamento del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra di aprile è stato sicuramente uno dei più interessanti di sempre per il servizio in abbonamento: tra i nuovi giochi gratis mensili è stato infatti proposto Hogwarts Legacy, titolo campione di incassi che ci porta nel magico universo di Harry Potter.

La sua introduzione ha fin da subito creato non poco entusiasmo: nonostante sia stato uno dei videogiochi più venduti di sempre negli ultimi anni, evidentemente c'erano ancora tanti giocatori che non avevano avuto la possibilità di vivere questa grande avventura.

Lo dimostrano gli ultimi dati raccolti da Game Trends e pubblicati su TrueTrophies: tra i giochi gratuiti pubblicati su PlayStation Plus Extra nel corso del 2025, Hogwarts Legacy è già diventato il secondo titolo più scaricato di tutto l'anno.

L'unico videogioco che ha saputo fare meglio è stato God of War Ragnarok, introdotto nel catalogo a gennaio: un trionfo decisamente comprensibile, considerando che si tratta di una delle esclusive PlayStation più apprezzate dell'intero catalogo.

Il podio del servizio in abbonamento si conclude con la medaglia di bronzo assegnata a EA Sports UFC 5, introdotto su PS Plus Extra con l'aggiornamento di marzo 2025.

Prendendo in analisi i dati complessivi del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra, Hogwarts Legacy è stato il dodicesimo videogioco più scaricato nella storia del servizio in abbonamento: un bottino decisamente niente male, che dimostra ancora una volta l'enorme potenziale di questo adattamento videoludico del Wizarding World.

Tuttavia, con una mossa un po' a sorpresa, pare che Warner Bros. avrebbe deciso di cancellare un DLC in sviluppo, preferendo concentrarsi direttamente sulla produzione di un sequel.

In attesa di saperne di più, gli sviluppatori stanno continuando a tenere aggiornato Hogwarts Legacy con nuove patch correttive, anche se l'ultima di queste è stata pensata esclusivamente per le versioni PC.