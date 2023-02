Hogwarts Legacy, come giocare prima del day-one

Non ci sono dubbi che Hogwarts Legacy sia uno dei videogiochi più attesi e più chiacchierati di questo 2023. Il gioco di ruolo open world di Avalanche Software, pubblicato dall’etichetta Portkey Game di Warner Bros., ha conquistato i favori della nostra video recensione e sono tantissimi gli appassionati in attesa di metterci sopra le mani.

Il day-one è fissato per il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma in realtà avete la possibilità di iniziare a giocare prima di quel momento, già dal 7 febbraio. In questa rapida guida, vi spieghiamo come fare.

Come giocare Hogwarts Legacy prima del lancio

Warner Bros. ha infatti confermato che c’è la possibilità di ottenere l’accesso anticipato al gioco. Per averlo, però, bisogna comprare la Deluxe Edition del gioco (in formato fisico o digitale). O, in alternativa, la sua ormai introvabile Collector’s Edition.

Vediamo come giocare prima del lancio a Hogwarts Legacy

Considerando che la seconda opzione è un po’ difficile da mettere in pratica, oggi (la Collector’s andò rapidamente a ruba appena venne resa disponibile), vediamo invece quello che c’è da sapere sulla Deluxe Edition.

Cosa include la Deluxe Edition

All’interno di questa versione digitale del gioco, che potete comprare e scaricare senza il bisogno di andare in un negozio fisico (i file vengono semplicemente scaricati e installati sul vostro PC o la vostra console, e una volta fatto si comincia a giocare), trovate:

Gioco completo

Cavalcatura Thestral

Set cosmetico: Arti Oscure

Cappello a bustina delle Arti Oscure

Arena di combattimento delle Arti Oscure

Accesso anticipato di 72 ore rispetto al giorno di lancio

Alcuni contenuti bonus solo su PlayStation (come una missione aggiuntiva)

Purtroppo, ma come era lecito aspettarsi, questi benefici arrivano con un prezzo più alto rispetto al normale. Nello specifico, i costi sono i seguenti:

Standard Digital Deluxe Steam/Epic (PC) 59,99€ 69,99€ PlayStation Store (PS5) 74,99€ 84,99€ Xbox Store (Xbox Series) 74,99€ 84,99€

Come potete notare, quindi, si parla di un prezzo più alto di 10 euro rispetto all’edizione standard – quella a cui invece è possibile giocare a partire dal 10 febbraio, il normale day-one.

Se siete particolarmente impazienti e pensate che giocare con tre giorni di anticipo (oltre al resto dei bonus digitali) possa valere i 10 euro di differenza, di seguito trovate i link che vi rimandano alle pagine per l’acquisto.

Dove comprare Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition

Vi segnaliamo anche che, sul noto rivenditore online Instant Gaming, è possibile trovare l’edizione Deluxe (ma solo per PC) a un prezzo di 45,39€ anziché 69,99€. Con l’applicazione dell’IVA per l’Italia, il prezzo finale diventa di 55,38€, con quindi un risparmio sul costo di listino che trovate regolarmente su Steam.

Dove comprare Hogwarts Legacy: Deluxe Edition

L’accesso anticipato di 72 ore è incluso anche nella Deluxe Edition in formato fisico del gioco (quella che comprate fisicamente nei negozi, con il disco da inserire nella vostra console). In questo caso, però, tenete conto del fatto che dovete ricevere il titolo a casa se lo prendete da un negozio online – e, oltre all’attesa che questo comporta, il prezzo va a salire.

Di seguito, comunque, le nostre indicazioni per trovare sul mercato anche questa versione del gioco:

Per i giocatori su PS5: su Amazon (99,97€)

Per i giocatori su Xbox Series X|S: esaurito

Da quando posso giocare?

Su tutte le piattaforme, qualsiasi sia la Deluxe Edition che avete scelto (fisica o digitale), potete iniziare a giocare dal 7 febbraio, con alcune piccole differenze:

Su Steam : dalle ore 19.00 italiane del 7 febbraio

: dalle Su console: dalle ore 00.00 del 7 febbraio nel fuso orario locale

The 72 Hour Early Access period for #HogwartsLegacy on console will begin on February 7th, 2023 at midnight in your region. pic.twitter.com/EHBIjnfbNq — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 2, 2023

Speriamo che questa guida possa avervi aiutato a valutare e decidere se volete accedere a Hogwarts Legacy prima del lancio ufficiale del 10 febbraio. In ogni caso, buon divertimento nel castello per giovani maghi e streghe!