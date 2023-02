Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

In questa guida, vi aiuteremo ad orientarvi nella vostra avventura ad Hogwarts utilizzando una dettagliata mappa interattiva.

Mappa interattiva di Hogwarts Legacy

Come ormai sicuramente saprete, Hogwarts Legacy (che potete recuperare grazie ad Amazon) è un titolo open world ispirato al Wizarding World, che ci permette di esplorare in totale libertà il castello di Hogwarts ed i suoi dintorni, compresa anche Hogsmeade.

La mappa di gioco pullula letteralmente di cose da fare: tra missioni principali, missioni secondarie, sfide, forzieri e collezionabili, dovrete sempre tenere gli occhi aperti nel corso delle vostre esplorazioni.

Ecco perché una mappa interattiva di Hogwarts Legacy potrebbe rivelarsi davvero molto utile, come quella che vi forniamo qui:

» Vai alla mappa interattiva di Hogwarts Legacy «

Come potete vedere, la mappa fornita dal sito è estremamente dettagliata. Potete selezionare quale delle tre mappe disponibili visualizzare (Hogwarts, Hogsmeade o mappa del mondo), e potrete anche decidere quali segnalini visualizzare sulla mappa, in modo da facilitare la ricerca nel caso in cui steste cercando qualcosa di specifico.

Non solo: è anche possibile tenere traccia dei propri progressi, in modo da ricordarci facilmente che cosa abbiamo già fatto e cosa no, ed anche aggiungere segnalini personalizzati per ricordarci punti su cui vogliamo ritornare in seguito.

Se avete appena cominciato la vostra avventura può essere utile per orientarvi tra le varie missioni disponibili, ma anche se vi trovate già in una fase di gioco più avanzata può comunque essere comodo avere a portata di mano tutti i collezionabili che potrebbero mancarvi.