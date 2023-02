Come sbloccare la Stanza delle Necessità in Hogwarts Legacy

Vi diamo il benvenuto alle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

Anche stavolta, siamo qui per guidarvi passo passo in questa avventura. In questa guida, vi spieghiamo che cos’è la Stanza delle Necessità e come sbloccarla.

Come sbloccare ed utilizzare la Stanza delle Necessità in Hogwarts Legacy

Se siete appassionati della saga di Harry Potter, avete sicuramente familiarità con la Stanza delle Necessità. Si tratta di una stanza segreta, che si manifesta solamente a chi ne ha bisogno (da qui il nome), fornendogli tutto ciò che gli serve.

La Stanza delle Necessità fa la sua comparta anche in Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon), ma la sua funzione è leggermente diversa rispetto a quanto letto nei libri.

Qui, infatti, la Stanza delle Necessità diventa una sorta di hub personalizzabile per il giocatore: potrete personalizzare la stanza a vostro piacimento, modificando pavimenti e pareti, inserendo soprammobili, statue, dipinti, specchi; potrete anche inserire dei tavoli per creare pozioni e per crescere pianete, e nel suo giardino potrete anche prendervi cura delle bestie magiche che avete salvato.

Molto intrigante, vero? La Stanza delle Necessità, però, non è accessibile fin da subito. Dovrete prima di tutto sbloccare l’accesso nella storia.

Fortunatamente, si tratta di una missione principale, dunque è impossibile perdersi questo momento: la professoressa Weasley vi chiamerà alla Torre di Astronomia, e vi mostrerà come entrare nella stanza.

Da qui in poi, potrete accedere alla Stanza delle Necessità in qualsiasi momento lo desideriate; non tutte le sue funzioni saranno disponibili fin da subito, ma progredendo nella storia potrete accedere ad altre attività, che vi verranno prontamente segnalate da alcuni personaggi secondari.