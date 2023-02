10 cose da fare iniziando a giocare Hogwarts Legacy

Ormai ci siamo: Hogwarts Legacy, l’attesissimo gioco ambientato nell’universo Wizarding World, è già disponibile da giocare in accesso anticipato – e sarà disponibile per tutti a stretto giro. Si tratta di un’avventura di dimensioni generose, con molte cose da fare, sia a livello di storia che a livello di pura e semplice esplorazione dell’ambientazione.

Proprio per questo, abbiamo pensato di proporvi questa guida, in cui vi elenchiamo 10 dettagli fondamentali da conoscere sul gioco: potrà esservi utile nel caso in cui dobbiate cominciare la vostra avventura, ma anche se avete già mosso i vostri primi passi ad Hogwarts potreste comunque trovare qualche dritta che fa al caso vostro.

1) Ricordate che siamo nel 1800

Quando pensiamo ad Harry Potter, pensiamo ad una storia fantasy ambientata nell’era contemporanea; la saga di Animali Fantastici, al cinema, ci ha fatto conoscere anche un Wizarding World diverso, mostrandoci com’era il mondo dei maghi nei primi decenni del Novecento.

Con Hogwarts Legacy andremo ancora più indietro: il gioco è ambientato infatti negli anni ’90 del 1800. Questo significa che non vedremo volti noti (tranne alcune piccole eccezioni, che non vi anticiperemo), ma saranno invece presenti antenati dei personaggi che già conosciamo, come la professoressa Weasley o il preside Black.

Non vi servirà avere una conoscenza granitica degli eventi avvenuti nelle saghe successive, ma se avete una buona memoria potrete cogliere numerosi riferimenti volti a strappare un sorriso ai fan storici.

2) Seguite le lezioni

Una volta arrivati ad Hogwarts, sarete sicuramente presi dalla voglia di esplorare. E non possiamo biasimarvi: la ricreazione di Hogwarts è davvero perfetta e sembra implorarvi di scoprire ogni suo più recondito segreto.

Prima di buttarvi a capofitto nell’esplorazione, però, vi consigliamo di completare le prime lezioni che vi verranno proposte dal gioco. Più in generale, in realtà, è una buona regola completare appena possibile tutte le missioni legate alle lezioni.

Questo perché nel corso delle lezioni apprenderete nuove magie e nuove abilità, che a loro volta vi sbloccheranno nuove missioni secondarie e la possibilità di accedere a zone prima inaccessibili. Abbiamo approfondito la cosa nella guida dedicata.

3) Sbloccate i punti di viaggio rapido

Poco dopo essere arrivati ad Hogwarts, scoprirete come funziona il sistema di viaggio rapido di Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon): vi basterà accendere delle fiamme poste in tutto il castello (e anche fuori da esso) per poi tornarvi.

Le fiammelle si accendono automaticamente quando ci passate vicino – e per tornarvi basta selezionare la destinazione attraverso la mappa, accessibile in qualsiasi momento.

L’unica accortezza che dovrete avere, dunque, è quella di passare vicino alle fiammelle quando ne vedrete una: non dimenticatevi di farlo, perché altrimenti potreste dover tornare sui vostri passi per accenderla.

4) Interagite con tutto

Scoprirete ben presto che è possibile interagire con molti elementi dello scenario: porte, scrigni ed oggetti da raccogliere sono solamente l’inizio. Spesso, infatti, potrete interagire anche con statue, dipinti ed altri oggetti che svolgono una funzione apparentemente solo estetica.

Non lasciatevi ingannare dall’apparenza: dietro oggetti apparentemente normali possono nascondersi passaggi segreti, stanze nascoste e altro ancora. È molto facile farsi sfuggire questi dettagli, dunque interagite almeno una volta con tutto quello che vi capita a tiro!

5) Liberate il vostro equipaggiamento

All’inizio della vostra avventura, non avrete a disposizione molti slot equipaggiamento: saranno a malapena 20, un numero davvero esiguo considerando quanto spesso otterrete nuovi oggetti.

Considerando che l’unico modo di fare spazio mentre siete in esplorazione è quello di buttare un oggetto, vi consigliamo di fare regolarmente visita ad Hogsmeade per liberarvi di ciò di cui non avete più bisogno, racimolando anche qualche utile pezzo d’oro nel frattempo. Molto meglio che buttarli, no?

Ovviamente, potreste anche voler espandere i vostri slot equipaggiamento, nel qual caso continuate a leggere…

6) Completate le sfide di Merlino

Le sfide di Merlino sono solamente una delle molteplici missioni secondarie disponibili nel gioco. Incontrerete la prima sfida nel corso della storia principale, e solamente da questo momento potrete trovare anche le altre sparse sulla mappa.

Oltre a costituire una missione molto divertente (che vi porterà a spremere il vostro ingegno), queste sfide offrono anche una preziosa ricompensa: l’ampliamento degli slot equipaggiamento (qui la guida completa).

Per ottenere questa ricompensa vi basterà consultare il menù: l’ampliamento viene concesso al raggiungimento di certi traguardi (tradotto: ad un certo numero di sfide completate), dunque dovrete sudare per raggiungere il vostro obiettivo.

Alla fine, però, sarete ampiamente ricompensati e potrete finalmente avere spazio per ben 40 oggetti.

7) Comprate una scopa

Sicuramente la capacità di accomodarvi su una scopa volante è una delle meccaniche più invitanti di Hogwarts Legacy: sulla nostra scopa, infatti, saremo più veloci e potremo anche goderci delle visuali mozzafiato che Hogwarts e i dintorni sono in grado di offrire quando visti dall’alto.

Per sbloccare la capacità di volare sulle scope, dovrete innanzitutto completare la prima lezione di volo: fa parte della storia principale, quindi non potrete perdervela in nessun modo.

Fatto questo, dovrete acquistare la vostra scopa volante. Per farlo, fortunatamente, vi basterà recarvi ad Hogsmeade. Qui troverete un’ampia scelta di scope e, una volta scelta la vostra, potrete finalmente chiamarla a voi in qualsiasi momento.

Abbiamo dedicato a questa meccaniche anche una sua guida specifica, che trovate qui.

8) Esplorate Hogwarts

Uno degli aspetti più riusciti di Hogwarts Legacy è proprio Hogwarts. La ricreazione del castello è semplicemente perfetta: sono presenti tutte le zone raccontate in libri e film, compresi anche i passaggi segreti.

Prendetevi quindi il vostro tempo per esplorarlo, perché l’esplorazione è davvero uno degli aspetti centrali dell’avventura.

Inoltre, esplorando il castello potrete anche trovare molte missioni secondarie affidate da personaggi minori, che richiameranno la vostra attenzione quando passerete vicino a loro. Non solo: potrete anche trovare numerose pagine della guida pratica sparse per tutta la mappa, che vi consentiranno di approfondire la vostra conoscenza della lore della serie e di guadagnare preziosi punti esperienza.

9) Completate le missioni secondarie

Oltre alla storia principale, in Hogwarts Legacy troveremo anche una pletora di missioni secondarie. Le più importanti sono quelle legate ai personaggi principali della storia e ai nostri compagni di studi. Queste missioni, infatti, ci consentiranno di approfondire il nostro rapporto con loro, e di scoprire dettagli sulla loro personalità e sul loro passato.

Non si tratta di missioni che influenzano la storia principale, ma sono molto utili per arricchire il contesto narrativo del gioco.

Oltre a queste, ci sono anche missioni che ci verranno affidate da personaggi minori e che non hanno una grande costruzione narrativa. Vi consigliamo comunque di completarle – sia perché sono piuttosto variegate, sia perché vi daranno spesso ricompense molto utili, tra punti esperienza ed oggetti.

10) Non temete: non ci sono bivi narrativi

Nonostante la storia vi presenti spesso delle scelte di dialogo, vogliamo ricordavi che in Hogwarts Legacy non sono presenti bivi a livello narrativo. Questo significa che la storia procede su un binario unico, almeno fino al finale, dove dovrete compiere l’unica scelta che determinerà quale dei due finali otterrete (vi sarà chiaro quale sarà questa scelta quando ci arriverete, tranquilli).

Non è presente neanche un sistema di moralità, per cui anche se utilizzerete le magie proibite non avrete conseguenze a livello di storia.

L’unica conseguenza che deriva da queste scelte fatte nel corso della storia è un leggero cambiamento nelle interazioni che abbiamo con gli altri personaggi, che però rimane contestualizzato nella scena in corso.

Quindi state tranquilli: non dovrete stare attenti ad ogni risposta per arrivare al finale perfetto, vi basterà semplicemente fare la scelta giusta una volta giunti al finale!