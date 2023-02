Come scegliere e personalizzare la bacchetta in Hogwarts Legacy

Ben ritrovati nelle nostre guide dedicate ad Hogwarts Legacy. Il gioco di Avalanche Studios e Portkey Games (etichetta di Warner Bros.) ci consente, per la prima volta, di iniziare una vita da studenti ad Hogwarts, tra lezioni da seguire, magie da imparare, nemici da affrontare e molto altro ancora.

Nella guida di oggi, vedremo insieme tutto quello che riguarda la bacchetta magica in Hogwarts Legacy: scopriremo come scegliere, come cambiarla e se ci sono possibilità di personalizzazione.

Come scegliere la bacchetta in Hogwarts Legacy

Ormai lo sappiamo: non è un mago a scegliere la bacchetta, ma la bacchetta a scegliere il mago. A dire il vero, non è sempre così.

Infatti, in Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon) saremo noi a scegliere la nostra bacchetta. Una volta giunti al negozio di Olivander nella storia, l’anziano mercante cercherà di trovare la bacchetta più adatta a noi; dopo qualche insuccesso, ci lascerà il compito di scegliere in prima persona la nostra più fidata compagna d’avventura.

Ora, se avete collegato il vostro account Wizarding World all’account WB Games, la bacchetta potreste averla già scelta attraverso il sito. Qualora così non fosse, non preoccupatevi: potete semplicemente scegliere durante il gioco la bacchetta che si addice di più al vostro gusto.

Attenzione: una volta scelta la vostra bacchetta, non potrete più cambiarla per il resto del gioco, dunque considerate attentamente tutte le opzioni disponibili prima di procedere.

Diverso è il discorso per quanto riguarda la personalizzazione della bacchetta: durante l’avventura, potremo trovare diversi elementi per modificare e migliorare la nostra bacchetta, quantomeno a livello estetico.

Ad onore del vero, le scelte sono piuttosto limitate rispetto alla grande varietà di accessori disponibili per l’abbigliamento, ma siamo sicuri che i fan apprezzeranno comunque la possibilità di dare un tocco unico e personale alla propria bacchetta.

Di seguito, quindi, riassumiamo.

È possibile cambiare la bacchetta dopo la scelta iniziale?

No. Un a volta scelta la vostra bacchetta, non sarà più possibile cambiarla con un’altra per tutto il resto del gioco. Scegliete bene, quindi!

È possibile personalizzare la bacchetta magica in Hogwarts Legacy?

In questo caso, la risposta è sì. Potete sbizzarrirvi per provare a dare un tocco unico alla vostra bacchetta, anche se gli accessori proposti non sono numerosi come quelli che trovate su altri aspetti del vostro alter ego.