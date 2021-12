Cyberpunk 2077 | Guida

Uscito nel dicembre 2020, Cyberpunk 2077 vuole essere un nuovo punto di riferimento nel panorama dei giochi di ruolo open world. Firmato da CD Projekt RED, la stessa compagnia autrice dell’apprezzato The Witcher 3: Wild Hunt, il gioco vi pone nei panni di V, un mercenario che si ritrova alle prese con un inavvertito problema – capace di metterlo a confronto con la linea sottile che unisce l’umanità anche in un mondo come quello di Night City: la vita.

Uscito su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, il gioco scatenò tantissime polemiche per le sue performance inaccettabili al lancio su console, su cui CD Projekt ha continuato a lavorare con delle patch. Tutt’oggi, l’uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X|S non si è ancora concretizzata, ma la compagnia polacca si aspetta un lancio entro il primo quarto del 2022.

Il gioco, strutturato come un open world, permette di avventurarsi liberamente lungo Night City: i giocatori possono intrattenersi con missioni principali della storia, missioni secondarie, relazioni amorose, ma anche alcune missioni da cacciatori di taglie. È inoltre possibile scorrazzare per arricchire il proprio parco veicoli e misurarsi con alcune criminose insidie – facendo attenzione a non fare danni per non scatenare la Polizia.

Per tutti coloro che intendono giocare Cyberpunk 2077 con le ultime patch, per chi lo ha recuperato in seguito ai saldi su PC o per chi si appresta ad acquistarlo sulle nuove console, vediamo le nostre guide e i nostri consigli per avvicinarvi a Night City.

