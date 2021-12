Attenzione: questa guida contiene spoiler da Cyberpunk 2077.

Se siete finiti qui casualmente, vi raccomandiamo di abbandonare la pagina se non volete anticipazioni sui contenuti del gioco.

Se, invece, state cercando proprio come salvare Takemura in una certa scena del gioco, continuate a leggere.

Ci abbiamo provato tutti e tutti ce lo siamo chiesto: c’è un modo di salvare Takemura in Cyberpunk 2077, quando va incontro al suo destino nella missione Search and Destroy?

In realtà, la risposta è sì. Si tratta di uno dei segreti meglio nascosti all’interno del gioco, perché venite incoraggiati ad abbandonare Takemura e ad andarvene, anche più volte, e l’obiettivo non vi viene proposto nemmeno come opzionale. Non fino ad uno certo punto, almeno. Vediamo quindi come fare.

Come salvare Takemura in Cyberpunk 2077

Dopo la serie di missioni in cui aiuterete Takemura ad ottenere un incontro con Hanako (se così vogliamo chiamarlo), durante Search and Destroy vi ritroverete in una situazione in cui le forze di Arasaka irromperanno nell’hotel in cui vi trovate con Takemura e Hanako. V cadrà per diversi piani, ritrovandosi più in basso e, dal momento in cui riprenderete il controllo, il gioco vi dirà di andarvene perché tanto ormai Takemura è morto. Non è così.

Ignorate Johnny che vi raccomanda di andarvene subito e, sebbene il gioco non vi mostri volutamente questo obiettivo, fate di testa vostra.

Una volta ripresi i sensi e il controllo di V, parlate con Johnny e uscite dalla stanza in cui vi trovate. Vi troverete davanti una grossa croce al neon, blu: dovreste andare alla sua destra per proseguire il cammino, ma non fatelo. Notate, invece, che nel camminamento che porta verso la croce è presente una fessura sulla parete, sulla sinistra, da cui emerge una luce dai colori caldi, tra il rosso e l’arancio. Incuneatevi in questa fessura sulla parete, che trovate alla vostra sinistra se state guardando verso la croce blu.

La fessura in cui entrare per provare a salvare Takemura. Thanks, GamesRadar

Vi ritroverete in una stanza con quattro nemici dell’Arasaka. Superateli per andare nella successiva, illuminata di rosso, e puntate verso le scale che trovate subito dopo. Cominciate a risalirle, spostandovi verso l’altro. Johnny vi dirà di nuovo che state sbagliando e che non potete salvare Takemura, ma continuate a salire. Solo a questo punto, il gioco aggiungerà l’obiettivo facoltativo “Prova a salvare Takemura”.

Nella vostra risalita dovrete prendervi cura di alcune altre guardie dell’Araska e, infine, vi ritroverete nell’area in cui avevate bussato quattro volte per farvi aprire la porta. Altre guardie saranno pronte ad affrontarvi ma, una volta superate, troverete Takemura all’interno della stanza – e perfino lui finirà con il rimproverarvi per essere tornati indietro.

Ora dedicatevi alla vostra fuga scortando anche Takemura. Una volta completata la missione, il personaggio sarà vivo e potrete anche contattarlo di tanto in tanto, chiamandolo.

Ben fatto, V!