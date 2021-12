In un mondo come quello di Cyberpunk 2077, non è facile provare a mettere da parte una piccola fortuna: quali sono allora i modi migliori per fare soldi velocemente in Cyberpunk 2077? Quali sono le occasioni da non lasciarsi sfuggire per riempire il portafogli e poter investire per comprare nuove armi, nuovi veicoli, nuovi abiti e via dicendo?

Vediamolo insieme nella nostra pratica guida.

Come fare soldi velocemente in Cyberpunk 2077

Completando le missioni

Il miglior modo per fare soldi velocemente a Night City è quello più ovvio: completando le missioni. Gli sviluppatori hanno previsto alcune ricompense abbastanza corpose per missioni sia primarie che secondarie. Quindi, semplicemente andando avanti con il gioco, il raggiungimento degli obiettivi delle missioni vi permetterà di guadagnare un po’ di eddie (la valuta del gioco, gli eurodollari).

Vi raccomandiamo di tenere d’occhio anche le missioni come la caccia ai criminali su segnalazione dell’NCPD, perché le ricompense spesso valgono la pena di essere riscosse e il vostro portafogli ne gioirà.

Completare le missioni, anche secondarie, è ottimo per guadagnare soldi

Raccogliete tutto il raccoglibile

Un altro ottimo modo per fare soldi onestamente a Night City è raccogliere tutto quello che si può raccogliere. Fino a quando l’inventario del vostro V può sopportare il peso, non esitate e raccogliete tutto quello che potete – soprattutto se state visitando un’area unica all’interno di una missione.

Moltissime delle cose che porterete con voi non serviranno davvero, ma potrete andare da un venditore e vendere tutti gli oggetti superflui. In questo modo convertirete in soldi tutto quello che non vi servirà, e potete fare lo stesso anche con cibo e bevande in eccesso.

Al di là del completamento delle missioni, la possibilità di raccogliere oggetti (soprattutto se doveste trovare delle rarità) e rivenderli è il modo migliore per fare soldi velocemente in Cyberpunk 2077. Il discorso si applica anche al raccogliere le armi dei nemici uccisi, soprattutto in caso fossero armi preziose – ma meno potenti delle vostre: valutate di venderle per trasformarle semplicemente in eddie.