Cyberpunk 2077 su PC sta ricevendo recensioni utente così positive che uno dei designer è commosso

Quella di Cyberpunk 2077 non è una storia facile. Anzi, è abbastanza l’opposto – e in alcuni casi per danni auto-inflitti. Le sue complicazioni sono iniziate già quando il gioco era in fase embrionale e le sue idee, in sede di design, sembravano così articolate da portare a chiedersi se e come potessero venire realizzate.

L’ambizione che voleva un design delle missioni sfaccettato, capace di piegarsi ai diversi approcci scelti per il proprio personaggio; una Night City viva e vibrante, le profondità di scelta nel contesto narrativo e il portare tutto questo su console come PlayStation 4 e Xbox One.

Quando il gioco uscì, il 10 dicembre dello scorso anno, sappiamo tutti com’è andata. Se l’edizione PC, seppur da rifinire per i numerosi bug e glitch grafici che riscontrammo anche nella run della nostra recensione, riusciva comunque a imporsi come un’esperienza coinvolgente e magnetica, quello che i giocatori su console portarono a casa era solo lontanissimo parente sia della release su PC, sia dell’idea che CD Projekt aveva comunicato per ogni Night City Wire.

Cyberpunk 2077 su PC con RTX 2060

Questo portò a delle reazioni tra la comprensibile delusione dei fan e l’ingiustificabile inciviltà di coloro che diedero la caccia agli sviluppatori, sui social, per subissarli di minacce e insulti – al punto da costringere qualcuno a sparire dalle piattaforme online.

Da allora, sappiamo che CD Projekt RED ha continuato a lavorare al suo Cyberpunk 2077 ed è stato anche appena reso noto che presto avremo nuove patch. Per vedere il gioco anche su PS5 e Xbox Series X, invece, si è scelto saggiamente di aspettare ancora.

Tuttavia, già da qualche giorno il gioco su PC sembra aver intrapreso un piccolo cammino di redenzione. Ora che i clamori della corsa all’insulto – una delle grandi “magie” del web– si sono spenti, alcuni giocatori hanno approfittato del prezzo promozionale proposto in questo momento sul gioco su Steam, e lo stanno effettivamente apprezzando, complici anche le patch correttive pubblicate dal team polacco.

Già nei giorni scorsi, il designer Pawel Sasko si era detto davvero colpito dalla risposta positiva che stava arrivando dalle recensioni – e la cosa non si è fermata. In questo momento, il gioco ha recensioni prevalentemente positive dal lancio in poi (su oltre 400mila pubblicate dai giocatori), mentre quelle recenti sono molto positive, e sono ora quasi 15.500. Oltretutto, parliamo del secondo gioco più venduto su Steam, anche davanti a un altro gigante come Red Dead Redemption 2 e a FIFA 22.

Ora come ora, insomma, i giocatori si ritrovano concordi nell’apprezzare il gioco nella sua versione PC, al punto che Sasko ha voluto ringraziarli con tanto di emoji commossa dalla felicità, sul suo profilo.

Over 15K very positive reviews in the last days, while both #Cyberpunk2077 and #TheWitcher3 are on the global list of Steam top sellers Thank you so much! pic.twitter.com/SMEMErm5Hm — Paweł Sasko (@PaweSasko) November 26, 2021

Si tratta probabilmente di una piccola luce in fondo al tunnel per i membri del team di sviluppo, che hanno dovuto affrontare una crisi su cui non hanno avuto voce – dal momento che, ovviamente, non è il team che decide quando pubblicare un gioco nonostante sia ancora da affinare in diversi aspetti.

Poche ore fa, CD Projekt ha affermato di aver imparato tanto dagli errori commessi nella gestione di questo ambizioso progetto e si è anche detta fiduciosa che, nel lungo corso, i giocatori si innamoreranno del viaggio di V a Night City.