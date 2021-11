Cyberpunk 2077, due (enormi) update in arrivo: ecco quando

Il lancio di Cyberpunk 2077 è sicuramente ricordato per i motivi sbagliati, visto che il gioco è stato letteralmente schiacciato da una serie di problemi tecnici, tra cui bug, glitch e molto altro.

Vero anche che su PC il gioco era – ed è ancora -un’esperienza davvero molto buona, sebbene le versioni console purtroppo sono state rilasciate in una forma praticamente ingiocabile sia su PS4 che su Xbox One.

Ora, la musica sembra essere in parte cambiata, visto che un gran numero di giocatori ha deciso di inondare Steam con recensioni positive proprio nei confronti del gioco di CD Projekt RED.

Forse, nel lungo periodo, il titolo sarà considerato “un ottimo gioco”, magari anche grazie agli aggiornamenti in dirittura d’arrivo.

Ora, come riportato da Game Rant, in una recente intervista con il giornale polacco Rzeczpospolita, il presidente di CD Projekt RED Adam Kicinski ha discusso i piani di Cyberpunk 2077 per l’inizio del 2022.

In particolare, ci saranno due grandi aggiornamenti disponibili durante i mesi iniziali, Il primo dei quali per le versioni PS5 e Xbox Series X.

Si tratterà in ogni caso di aggiornamenti gratuiti, anche per quanto riguarda le versioni del gioco per console last-gen. Al momento non è stata ancora rivelata una data di rilascio, la quale – si spera – arriverà già nelle prossime settimane.

Come ha spiegato Kicinski, «la decisione di posticipare la versione next-gen di Cyberpunk è stata difficile, ma siamo convinti che fosse giusta, soprattutto perché è chiaramente il risultato della raccomandazione del nostro team di sviluppo».

Il secondo grande aggiornamento sarà la patch 1.5 di cui si sa ancora molto poco, anche se ci si augura che possa essere più “pulita” rispetto alla patch 1.3, fin troppo piena di altrettanti bug e problemi.

Ricordiamo anche che Kicinski ha ribadito in queste ore che la società con sede in Polonia non ha intenzione di intrattenere alcuna trattativa di acquisizione.