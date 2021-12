All’interno del mondo di Cyberpunk 2077, c’è un nuovo intrattenimento che va per la maggiore: si tratta delle braindance – o BD se preferite – una sorta di realtà virtuale in cui vengono visionati dei contenuti, anche interattivi, che possono tornare molto utili al nostro V.

Si tratta di una tecnologia che fa parte del canone dell’universo di Cyberpunk di Mike Pondsmith, che presta presto il fianco ad utilizzi inquietanti, come la realizzazione di film eccessivamente espliciti e violenti, quasi corrispondenti a quanto sentiamo dire sul dark web odierno. Tuttavia, il nostro protagonista può misurarsi con diverse BD nel corso della sua avventura: vediamo quindi come vedere le BD in Cyberpunk 2077.

Come funzionano le BD

Quando vi trovate all’interno di una BD, ci sono diversi livelli che potete prendere in analisi, in cerca di quello che dovete captare: potete prima di tutto eseguire l’intera sequenza.

Una volta fatto, potete cambiare punto di vista, spostando l’inquadratura, in cerca di un dettaglio utile (e in alcuni casi potete portare il vostro punto di vista su quello di uno dei personaggi coinvolti nel video).

La scrivania a cui Judy lavora per introdurvi alle BD

Potete anche prendere in analisi l’audio della scena che state analizzando, che spesso può nascondere indizi utili, e passare anche alla scansione termica, che vi aiuta a rilevare possibili contenuti nascosti nello scenario.

Va da sé, insomma, che l’utilizzo ludico fatto da Cyberpunk 2077 per le BD le veda come mezzo di indagine, piuttosto che come mezzo di svago come vengono invece descritte nel contesto narrativo.

Come vedere le BD in Cyberpunk 2077

Poco dopo l’inizio del gioco, concluso il prologo (missione The Information), incontrerete il personaggio di Judy Alvarez al Lizzie’s Bar, che vi introdurrà alla vostra prima braindance. Sarà lei a spiegarvi le meccaniche di interazione con questi contenuti, quindi non affrontate il tutorial con superficialità.

Una volta completata questa sequenza, sappiate che le future braindance vi vengono proposte dalla storia del gioco e non c’è modo di accedere liberamente a questi contenuti. Non potete, insomma, acquistare delle braindance da vedere poi a piacimento quando vi va: per vedere, invece, quelle messe a disposizione dagli sviluppatori, dovete proseguire nella campagna e sbloccarle mentre portate avanti il vostro viaggio come V, in modo che si incastrino alla storia e allo svolgimento delle vicende.