Come salire di livello velocemente in Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo in piena regola. Questo significa che, per potenziare il vostro V, dovrete salire di livello ottenendo dei punti esperienza (e sbloccando altri punti abilità e perk, che potrete spendere a piacimento per specializzarvi in diverse capacità.

Dal momento che il gioco vi pone di fronte a diverse tipologie di attività, quali sono quelle con cui conviene intrattenersi per salire di livello velocemente in Cyberpunk 2077? Ci sono dei piccoli trucchi da sapere per accumulare punti EXP senza colpo ferire? Vediamolo nella nostra guida.

Come salire di livello velocemente: le missioni

La prima via da seguire per ottenere rapidamente punti esperienza è quella delle missioni. Completando le missioni principali, legate alla storia, il gioco non vi farà mai mancare dei punti esperienza di ricompensa – che sono più alti se è alto il livello di sfida che state affrontando. Abitualmente, le missioni di storia principali possono darvi tra 5.000 e 10.000 EXP da accumulare per salire di livello.

Completare le missioni principali fa ottenere molti EXP

Ma occhio anche e soprattutto alle missioni secondarie: sebbene permettano di avere meno punti EXP in un colpo solo, molte di queste sono numerose e più veloci da completare rispetto alle missioni principali.

Da tenere d’occhio sono soprattutto le missioni di caccia ai criminali in cui aiutate la NCPD con i ricercati. Molto spesso, infatti, potete affrontare dei crimini di livello molto più alto del vostro (anche all’inizio del gioco, dalle parti di nord/nord-est del centro città di Night City.

In questo caso, andare allo scontro con i criminali vi lascerà a terra morti, ma potreste completare la missione anche semplicemente in modo furtivo, recuperando le prove che vi vengono richieste: riuscendoci, otterreste comunque i punti EXP, che sarebbero tanto più alti tanto era alto rispetto al vostro il livello della quest.

Di solito, comunque, una missione secondaria di qualsiasi tipo indicata come Molto Pericolosa permette di portare a casa tra 1.000 e 2.000 EXP. Chiaramente, dovete avere un buon piano per portarla a termine senza incappare in infiniti tentativi falliti.

Salire di livello rapidamente con il crafting

Un altro modo per salire di livello velocemente in Cyberpunk 2077 è approfittare delle capacità di crafting del vostro V. Vi avevamo già raccomandato di raccogliere qualsiasi tipo di oggetto vi si faccia di fronte nella nostra guida su come fare soldi velocemente, perché pur non vendendo tutti vi sarebbero tornati utili.

Questo perché, procurandosi tutti gli schemi del caso, creare armi ed equipaggiamenti da voi vi permetterà di avere EXP con il minimo sforzo. Create armi anche se non vi servono o sono meno potenti di quelle che avete già: se riuscite a creare un’arma rara, ad esempio, con pochissimi click avrete già 250 EXP. Ma, capiamoci, anche creare un semplice oggetto curativo vi darà 120 EXP.

Si tratta di un modo rapidissimo di mettere da parte punti EXP, semplicemente creando oggetti dalle risorse che avete a disposizione e che altrimenti potrebbero rimanervi come un peso morto nell’inventario.

Oltretutto, niente poi vi vieta di vendere le armi che avete creato per tramutarle in denaro.