Cyberpunk 2077: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X

CD Projekt RED ha confermato ufficialmente che i giocatori su console del suo Cyberpunk 2077 potranno cominciare la loro avventura su PlayStation 4 o Xbox One, per poi decidere di passare a PlayStation 5 o Xbox Series X|S portando con sé il salvataggio pregresso.

Come spiegato dal team polacco sull’account ufficiale del gioco, «se comincerete a giocare Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 o Xbox One, potrete continuare sulla console next-gen corrispondente». Ad accompagnare l’annuncio ci sono anche le indicazioni ufficiali su come fare.

Cyberpunk 2077 si potrà continuare sulla vecchia gen per proseguire sulla nuova

Come trasferire il salvataggio di Cyberpunk 2077 da PS4 a PS5

Avete tre diverse opzioni per trasferire il salvataggio della vostra partita da PlayStation 4 a PlayStation 5.

Attraverso PlayStation Plus

Se avete un account PlayStation Plus, accedete all’upload nel cloud dall’apposito menù della console (utilità dei dati salvati) per caricarli online. Una volta fatto, la console next-gen si sincronizzerà con il profilo e scaricherà i file di salvataggio appena installato il gioco.

Attraverso LAN o Wi-Fi

Mettete in comunicazione PS4 e PS5, avendole disponibili presso lo stesso posto, attraverso la vostra connessione di Rete, collegandole allo stesso modem via Wi-Fi o via cavo LAN.

Attraverso un dispositivo USB

Utilizzate un dispositivo USB come una pennina per spostare fisicamente i salvataggi dalla schermata dei dati salvati di PS4 al supporto esterno. Una volta fatto collegate la pennina USB a PS5 e, attraverso il menù dei dati salvati, copiate i dati sulla nuova console.

Come trasferire il salvataggio di Cyberpunk 2077 da Xbox One a Xbox Series X|S

Più semplice la procedura nel caso di Xbox One e Xbox Series X o Xbox Series S: attraverso lo Smart Delivery, infatti, le console consentono automaticamente di riprendere da dove si era arrivati, a patto che entrambe siano collegate a Internet e che i salvataggi siano stati caricati nel cloud.

In alternativa, collegate entrambe le console contemporaneamente allo stesso network e utilizzate l’opzione di trasferimento online di sistema.

Attention console players! If you start playing #Cyberpunk2077 on PlayStation 4 or Xbox One, you will be able to continue playing it on a corresponding next-gen console. Here's how the cross-saves will work: PlayStation: https://t.co/F3fi6akL5L

Xbox: https://t.co/0ghoo3JptD pic.twitter.com/W24u6WzXxB — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 27, 2020

Cyberpunk 2077 arriverà su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia il 10 novembre. Il gioco sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X|S, mentre dal prossimo anno arriverà una versione apposita. Per tutti i dettagli sul gameplay fate riferimento alla nostra titanica anteprima.