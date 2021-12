Background migliore e quali sono le differenze in Cyberpunk 2077

Considerando l’anima da gioco di ruolo di Cyberpunk 2077, non c’è da stupirsi che fin dai primissimi passi vi venga chiesto di compiere una scelta: dovete decidere il background migliore per il vostro V. Questo significa che dovrete giostrarvi tra tre diverse opzioni che influiranno sul passato e alcune caratteristiche del vostro personaggio.

Ma qual è il background migliore da scegliere e quali sono le differenze tra i tre?

Scegliere il background migliore e quali sono le differenze

Per scegliere il background migliore, è fondamentale sapere che cosa comporti ciascuno di essi. Le opzioni a vostra disposizione sono:

Nomade

Vita di Strada

Corporativo

I tre background che potete scegliere in Cyberpunk 2077

A seconda della vostra scelta, avrete le seguenti differenze:

Un prologo , dalla durata di circa mezz’ora, diverso per ciascuno dei tre percorsi. L’esito di questa introduzione vi porterà in ogni caso a incontrare lo stesso personaggio chiave delle vicende di Cyberpunk 2077, ma in contesti completamente diversi.

, dalla durata di circa mezz’ora, diverso per ciascuno dei tre percorsi. L’esito di questa introduzione vi porterà in ogni caso a incontrare lo stesso personaggio chiave delle vicende di Cyberpunk 2077, ma in contesti completamente diversi. Delle opzioni di dialogo uniche influenzate dal background che avete scelto. Un nomade, ad esempio, ha delle opzioni uniche quando interagisce con altri nomadi, ma non ha queste possibilità quando interagisce con i corporativi nel mondo di Night City – e viceversa.

influenzate dal background che avete scelto. Un nomade, ad esempio, ha delle opzioni uniche quando interagisce con altri nomadi, ma non ha queste possibilità quando interagisce con i corporativi nel mondo di Night City – e viceversa. Avrete l’accesso ad alcune missioni secondarie uniche legate al passato del vostro V.

uniche legate al passato del vostro V. Non ci sono differenze per le romance. Le romance, vi ricordiamo, saranno influenzate da sesso e voce del vostro V: la vostra provenienza non influenzerà la riuscita o meno di un tentativo di relazione con qualcuno, come spiegato nella guida apposita.

Vediamo da vicino cosa comportano i diversi background, in modo che possiate decidere quale sia il migliore per voi.

Scegliere il Nomade

In questo caso, inizierete la vostra avventura nelle Badlands, subito oltre Night City, anziché nella metropoli. Questo significa che siete cresciuti in questa regione e, di conseguenza, avete meno dimestichezza con le dinamiche delle gang della città – per non parlare delle corporazioni che la controllano.

Non preoccupatevi, comunque, perché anche in questo caso il prologo dura circa mezz’ora e ben presto vi ritroverete a Night City. Nel corso del gioco, avrete opzioni di dialogo uniche con gli abitanti delle Badlands.

Scegliere Vita di Strada

Scegliendo Vita di Strada, il vostro V sarà appena rientrato da diversi anni via da Night City e ha un background in cui è cresciuto/a nelle strade della città. Questo significa che avrà delle opzioni di dialogo uniche quando interagirà con i membri delle gang che dominano il territorio, e inizierà il gioco all’interno di un locale nel pieno dei bassifondi della città.

Scegliere Corporativo

Scegliendo Corporativo, infine, il vostro V sarà invece parte attiva delle corporazioni che controllano Night City – il che significa che frequenta l’alta società e che ha opzioni di dialogo uniche quando interagisce con altri corporativi, come quelli di Arasaka o di Militech, durante il suo viaggio. Difficilmente, insomma, le corporazioni ve la faranno sotto il naso con la loro dialettica.

Qual è il migliore?

Non c’è una risposta univoca: molto dipende dalla caratterizzazione che volete dare al vostro protagonista, ma la scelta del background non taglierà fuori dalla vostra esperienza determinati contenuti o abilità, dando unicamente una sfumatura iniziale al passato di V. Non ci saranno, ad esempio, build che non potrete fare perché avete scelto di essere corporativi anziché nomadi, per capirci.

Il migliore, allora, è sicuramente quello che vi sembra più calzante per il personaggio che volete creare: che siate un nomade che si sente a suo agio fuori dalla sua città, un sopravvissuto alla strada che non si spaventa facilmente o un corporativo decaduto che trova la sua nuova dimensione a Night City, la scelta migliore sarà quella che renderà il vostro V unico e autentico per voi.