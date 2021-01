Cyberpunk 2077: guida alle romance e ai joytoy

Mentre vivete il vostro viaggio a Night City nei panni di V in Cyberpunk 2077, potreste anche trovare l’amore. O sesso. Dipende da quello che state cercando, insomma. All’interno del gioco di ruolo di CD Projekt RED è infatti possibile avere degli interessi romantici e instaurare delle relazioni, a patto di soddisfare determinati requisiti.

È anche possibile avere dei rapporti occasionali a pagamento, in caso il vostro V non voglia legami di alcun tipo: anche in questo caso, vediamo nella nostra guida fare.

Le romance in Cyberpunk 2077: l’importanza dei requisiti

Per riuscire a portare a compimento alcune romance sono necessari dei requisiti specifici e dovete compiere determinate azioni quando si presentano, durante le romance. Se state pianificando di completare tutte le romance in un’unica run, sappiate che non si può fare: i vostri quattro possibili interessi amorosi hanno un loro orientamento sessuale e di conseguenza il vostro V (o la vostra) non potranno contemporaneamente avere relazioni con tutti.

Vediamo passo passo quali sono i requisiti per ciascuno e come avere delle felici relazioni amorose a Night City.

Come avere una relazione con Panam in Cyberpunk 2077

Panam

Requisito di V: corpo maschile, voce indifferente

Per conquistare il cuore della bella Panam, che avrà una relazione amorosa solo con un V dai caratteri sessuali maschili, dovrete essere attenti nello scegliere determinate interazioni con la ragazza in alcune missioni.

In Riders on the Storm, alla fine della missione vi ritroverete da soli sul divano con Panam. Quando ne avrete l’occasione, invitatela a mettersi comoda e flirtate con lei invitandola a togliersi le scarpe. Nelle opzioni di dialogo successive, ditele che avete “un paio di idee” su come trascorrere il tempo insieme. Non sbagliate queste opzioni e non respingete l’interesse di Panam con opzioni di dialogo che la tengano a distanza, perché questo comprometterebbe le possibilità di avere una relazione con lei.

Per continuare a costruire il rapporto di fiducia tra V e Panam, nella missione With a Little Help from my Friends non accettate di svelare a Saul il piano della ragazza. Nella stessa missione, quando si presenta l’opzione non dite mai a Panam che la aiutate per soldi.

Nella missione Queen of the Highway, a un certo punto Panam vi chiederà di provare a testare la sincronizzazione. Accettate scegliendo “oh sì, facciamolo” e divertitevi.

Come avere una relazione con Judy in Cyberpunk 2077

Judy

Requisito di V: corpo femminile, voce femminile

Per avere una relazione con Judy dovrete avere una V dai caratteri sessuali e dalla voce femminile. Affronterete nel gioco diverse missioni che vi chiederanno di aiutare la ragazza con diverse problematiche, che non affronteremo in questa sede per non fare spoiler. Superando le missioni, arriverete prima o poi alla quest Pisces. In questa, rifiutatevi di seguire il piano di Maiko, affiancando Judy, o rifiutate categoricamente il tentativo di Judy di pagarvi per il lavoro svolto.

Dopo questa missione, passato qualche tempo Judy vi contatterà: accettate di raggiungerla al lago per attivare la missione Pyramid Song. Accettate di immergervi con lei e alla fine vi ritroverete nel piccolo caseggiato a riva. Accettate di passare con lei la notte.

Nella scena in bagno immediatamente successiva all’accensione del generatore, baciate Judy quando si presenta l’opzione. L’approccio andrà a buon fine.

Nella mattina seguente, raggiungete Judy fuori dal caseggiato, seduta a riva. Qui, se volete instaurare una relazione duratura con lei, quando ve lo chiede selezionate che per voi la notte di sesso è stata “l’inizio di qualcosa di incredibile”. Scegliete le altre opzioni, invece, se per voi è stato sesso occasionale e non volete legarvi a Judy.

Come avere una relazione con River in Cyberpunk 2077

River

Requisito di V: corpo femminile, voce indifferente

Per attirare l’interesse del prestante River dovete avere una V dai caratteri sessuali femminili, mentre il tono di voce scelto non farà alcuna differenza. Affrontate diverse missioni in cui imparerete a conoscere River, fino a quando non sarà lui a contattarvi chiedendovi aiuto per trovare Randy, attivando la quest La Caccia. Analizzate con lui tutti gli indizi, non tralasciate niente e non lasciatelo solo quando ce n’è la possibilità: dovete trovare al primo colpo la fattoria giusta.

Nella conversazione conclusiva della quest, quando River vi racconterà di essere pronto a realizzare una pessima idea, ditegli “Lo faremo insieme” oppure ditegli “Non farlo, River”. Entrambe le opzioni gli faranno notare il vostro affetto nei suoi confronti, mentre non dovete selezionare mai la voce “Non ci sto”.

Nella successiva missione Follow the River, quando River vi inviterà a mangiare da lui, accettate. Quando avrete disponibile l’opzione di baciarlo, accettate.

La mattina seguente, River parlerà con voi della notte di sesso che avete trascorso insieme: selezionate la voce “Sto bene con te” se volete iniziare una relazione con lui. Le altre, invece, respingeranno il tentativo di impegnarsi a lungo termine.

Come avere una relazione con Kerry in Cyberpunk 2077

Kerry

Requisito di V: corpo maschile, voce maschile

Per fare in modo che Kerry possa avere una relazione con voi, il vostro V deve avere caratteri sessuali maschili e voce maschile. Completate le missioni che intrecceranno il vostro destino a quello dei Samurai di Johnny Silverhand per imparare a conoscere Kerry. A un certo punto, sbloccherete la missione Boat Drinks. Durante la missione potrete flirtare con lui sulla terrazza, ma come vi comporterete in questa scena non influenzerà la riuscita della relazione.

In mezzo alla baia, invece, potrete decidere di danneggiare lo yacht in compagnia di Kerry. Anche in questo caso, potete dire di sì o di no, senza differenze. Quando vi chiederà aiuto dentro lo yacht, scegliete di baciarlo. Seguirà una scena sulla spiaggia e a questo punto V e Kerry decideranno di dirsi se vogliono prendere un impegno a lungo termine oppure no: scegliete quello che fa per voi tra le diverse opzioni.

Come fare sesso a Night City: i joytoy

Dal momento che quella di Night City è una società che esibisce in modo estremamente sfacciato la sessualità (pensate ai manifesti pubblicitari affissi ovunque), non vi stupirà sapere che lungo le vie delle città sono presenti dei sex worker che potete pagare per trascorrere insieme qualche momento di piacere. Questi professionisti sono chiamati joytoy e sono tutti disponibili al di là del sesso che avete scelto per V.

I joytoy sono disponibili in due specifiche location. I primi due sono indicati da subito sulla mappa dall’icona delle labbra e li trovate a Jig-Jig Street a Westbrook, ossia nella strada commerciale dove sono presenti tante attività. Una delle due icone corrisponde al joytoy maschile, l’altra al femminile. Raggiungete quello che preferite e dovrete pagare €$100 per godere delle loro prestazioni e vedere una scena filmata.

Completando la quest Off the Leash legata a Kerry sbloccherete anche altri due joytoy, decisamente più ricercati e altolocati, all’interno del locale Dark Matter a Japantown. Anche in questo caso, entrambi i joytoy sono bisessuali, ma a differenza degli altri due vi costeranno €$3.000 a prestazione.

