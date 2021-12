Sappiamo che tra CD Projekt RED e Hideo Kojima c’è una certa sintonia: Cyberpunk 2077 è finito all’interno della versione PC di Death Stranding e nella sua Director’s Cut con alcuni contenuti, ad esempio, così come l’autore giapponese è finito all’interno di Night City.

Se avete sentito parlare di questo cammeo ma non avete idea di dove trovarlo, vediamo insieme oggi dove trovare Hideo Koijma in Cyberpunk 2077. E, visto che ci siamo, vediamo anche dove trovare l’easter egg a tema Cyberpunk 2077.

Dove trovare Hideo Kojima in Cyberpunk 2077

Sorprendentemente, potete incontrare Hideo Kojima poco dopo l’inizio del gioco. Il game director, però, non si trova esattamente sul percorso principale che farete per completare la vostra missione, e quindi è facile che ve lo perdiate.

All’inizio del gioco affronterete con Jackie la missione Il colpo. Durante la quest, a un certo punto, vi ritroverete all’interno di un hotel per completare un lavoro. Quando Jackie vi chiederà se volete andare subito alla vostra stanza o se volete guardarvi un po’ intorno prima, scegliete di guardarvi intorno. A quel punto, scegliete di andare a vedere il bar dell’hotel.

Hideo Kojima in Cyberpunk 2077

Qui, seduto ai tavoli, troverete Hideo Kojima che, in un divanetto angolare, conversa con alcune persone, un po’ più al lato del bancone.

Dove trovare l’easter egg di Death Stranding in Cyberpunk 2077

Molto più avanti, invece, potrete imbattervi in un easter egg dedicato a Death Stranding. Dopo aver completato I Fought The Law e aver conosciuto River, riceverete una telefonata del detective che vi porterà alla missione The Hunt.

Il pod del BB in Cyberpunk 2077

Qui entrerete in una clinica in cui cercherete indizi sul caso che state seguendo (e che non vi spoileriamo). Mentre proverete a trovarli, ci sarà una stanza con il pod di un BB esposto, identico a quelli che avete visto nel mondo del gioco di Kojima Productions.