Cyberpunk 2077: dove trovare tutti gli easter egg e i segreti a Night City

All’interno di Night City, la metropoli protagonista di Cyberpunk 2077, gli sviluppatori del team CD Projekt RED hanno nascosto tante piccole chicche, tra easter egg e omaggi al mondo dei videogiochi e all’immaginario fantascientifico su cui si regge proprio il genere del cyberpunk.

Da Blade Runner a Death Stranding, vediamo allora quali sono tutte le piccole curiosità e gli easter egg nascosti all’interno del gioco di ruolo degli autori di The Witcher 3.

Attenzione: l’articolo che segue contiene piccoli spoiler da un epilogo del gioco. Vi raccomandiamo di proseguire con la lettura solo se avete già completato la campagna di Cyberpunk 2077 almeno una volta.

Cyberpunk 2077 su PC

Cyberpunk 2077: dove trovare gli easter egg

Easter egg di Blade Runner – Ho visto cose

Recatevi a Vista del Rey e raggiungete la struttura dell’Advocate Hotel, che è abbandonato. Salite fin sul tetto con l’ascensore, proseguite lungo la passerella e preparatevi a vedere una citazione da Blade Runner che non potrete non cogliere.

Blade Runner (1982, Warner Bros.)

Easter egg di Blade Runner – Replicante?

Se avete sbloccato il finale Where is my mind?, a un certo punto sarete sottoposti a un test di Voight-Kampff. Se conoscete il film, sapete che si tratta di un omaggio a Blade Runner, dove il test viene eseguito per cercare di distinguere i replicanti dai comuni umani.

Easter egg di Demolition Man

Una volta che avete completato Il Salvataggio e potete accedere alla casa di V, andate in bagno per notare che il protagonista non tiene lì della normale carta igienica, ma delle conchiglie. Si tratta di una citazione di Demolition Man, dove per le funzionalità igieniche i bagni erano dotati proprio di tre conchiglie.

Le conchiglie nel bagno in Demolition Man (1993, Warner Bros.)

Easter egg di Tre Manifesti a Ebbin, Missouri

Iniziate il gioco come Nomade e, vicino alla fattoria dove incontrate Jackie, noterete subito tre manifesti ravvicinati: sono una citazione diretta del film Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, di Martin McDonagh.

La CD Projekt nascosta

Raggiungete il mercato di Kabuki (dopo aver terminato la missione Il Salvataggio) e, a nordovest della rotonda, troverete una stanza che richiede un codice per l’accesso. Inserite 605185 per sbloccare la porta e al suo interno scoprirete delle foto del team degli sviluppatori.

L’omaggio a Death Stranding

Durante la missione La caccia, vi imbatterete in un misterioso pod nella stanza del laboratorio della NCPD. Lo riconoscerete subito: si tratta del pod del BB di Death Stranding.

Come va, BB?

Geralt, questo è per te

Di tanto in tanto troverete galleggiare nell’oceano che delimita Night City tre barili galleggianti. Se avete giocato a The Witcher 3: Wild Hunt e ricordate i momenti in cui il gioco vi chiedeva di arraffare i beni dai depositi segreti dei contrabbandieri, sapete perfettamente perché i barili sono lì.

Uno Scorpion vale l’altro?

Completate la missione I’ll fly away per ricevere una statuetta in regalo da Mitch, che V esporrà nel suo appartamento. Dedicata allo scomparso Scorpion, in realtà quest’ultima si rifà allo Scorpion di Mortal Kombat!

L’omaggio a Hideo Kojima

Appena arrivati a Konpeki Plaza durante la missione Il colpo recatevi al bar: lì seduto, che si rilassa, troverete nientemeno che Hideo Kojima, autore di Metal Gear, ZOE e Death Stranding e alla guida di Kojima Productions. L’idillio tra il suo team e CD Projekt RED è tale che il game director giapponese ha incluso degli easter egg a tema Cyberpunk 2077 nel suo Death Stranding.

Hideo Kojima è presente con un cammeo in Cyberpunk 2077

I segreti del Colombario di North Oak

A North Oak potete raggiungere l’area del colombario, dove viene tenuta viva la memoria delle persone scomparse, come nei nostri cimiteri. Qui, però, ci sono diversi ospiti davvero speciali:

Logan 5 dal film La Fuga di Logan;

dal film La Fuga di Logan; Syd Mead , artista di Aliens e Blade Runner;

, artista di Aliens e Blade Runner; Conrad B. Hart, protagonista di Flashback.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Nel 2021 è in uscita una versione appositamente sviluppata per PS5 e Xbox Series X. Per la nostra video recensione dell’edizione PC, fate riferimento a questo link.