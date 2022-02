Finalmente, dopo tanta attesa CD Projekt RED ha confermato l’arrivo atteso del suo Cyberpunk 2077 anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se ve lo foste persi, potete trovare a questo indirizzo tutti i dettagli dell’annuncio diramato dal noto publisher e sviluppatore polacco.

Sono tanti i nostri lettori che, nei mesi, ci hanno scritto di aver acquistato il gioco su PlayStation 4, ma di essere intenzionati ad aspettare l’arrivo dell’aggiornamento gratis a PS5 prima di giocarci. Ora che è disponibile, allora, come si fa ad aggiornare gratis Cyberpunk da PS4 a PS5?

Come aggiornare gratis Cyberpunk 2077 da PS4 a PS5

Con la copia fisica del gioco

Se avete acquistato Cyberpunk 2077 per PS4 in copia fisica, la procedura è estremamente semplice, ma avete bisogno di PS5 standard, ossia quella che ha un lettore disco.

Accendete la console e inserite il disco del gioco PS4 nella vostra PS5. Una volta fatto, andate sull’icona del gioco nella dashboard: una scheda sulla destra indicherà la possibilità di acquisto della versione PS5 su PlayStation Store ma, individuando il disco di Cyberpunk 2077 nel lettore della console, vi indicherà che per voi l’acquisto è gratuito.

Cliccate sull’icona e procedete per completare la transazione da 0 euro. Una volta fatto, riceverete una ricevuta via email e comincerà il download su PS5 della versione nativamente per PS5 della vostra copia del gioco.

Cyberpunk 2077 ora è anche su PS5

Con la copia digitale del gioco

In questo caso, andando sull’icona di Cyberpunk 2077 sulla vostra dashboard, dovreste vedere automaticamente lo specchietto sulla destra che rimanda alla versione PS5 disponibile, e dovreste visualizzare che per voi è disponibile gratis.

Cliccateci sopra e seguite la procedura su PS5 per riscattare il gioco e cominciare a scaricare la versione next-gen di Cyberpunk 2077. Una volta finito il download, potrete cominciare a giocare!

In questo caso, la procedura è indifferente sia con PS5 standard che con PS5 digital.