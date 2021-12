Angel o Skye: chi scegliere in Cyberpunk 2077

Ci sono alcuni momenti in cui Cyberpunk 2077 chiede ai giocatori di prendersi la responsabilità delle decisioni di V. Si tratta di uno degli aspetti che CD Projekt aveva evidenziato maggiormente, al momento della presentazione del gioco, che sa molto di gioco di ruolo. Alcune biforcazioni, infatti, sono affidate proprio al giocatore – anche se in alcuni casi le differenze innescate dalla decisione non sono poi così sostanziali.

Una di queste decisioni è quella che riguarda la scelta tra Angel o Skye. Molti giocatori si chiedono chi dei due sia meglio scegliere ed eleggere come proprio preferito, e cosa cambi tra l’uno e l’altro. Vediamolo nella nostra guida.

Skye in Cyberpunk 2077

Chi scegliere tra Angel o Skye

Durante la missione Automatic Love, V si ritroverà a visitare il locale conosciuto come Clouds. Dopo una sequenza che non vi anticipiamo, vi ritroverete a dover decidere da quale doll farsi accompagnare, con due che sono quelle raccomandate: Angel o Skye.

Ebbene, sappiate che non c’è nessuna differenza nella narrativa basata sulla vostra scelta. I due personaggi si differenziano per sesso e per aspetto, ma l’interazione che V potrà avere con entrambi è identica – e no, non diventa più intima o più esplicita a seconda del sesso della vostra doll.

In sintesi, insomma, la scelta che vi viene proposta tra Angel o Skye è puramente estetica, per consentirvi di esprimere appieno la personalità del V che avete deciso di ruolare. Per quanto concerne l’indagine che state svolgendo al Clouds e l’andamento delle missione, scegliere l’uno o l’altra non farà alcuna differenza.

Se, invece, volete saperne di più sulle relazioni nel mondo di Cyberpunk 2077, approfondendo sia le relazioni vere e proprie che i rapporti con i joy-toy, potete dare un’occhiata alla nostra guida dedicata.