Fin da prima dell’uscita di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED aveva quasi scherzato sulle possibilità di personalizzazione del vostro protagonista, V, di cui avreste potuto cambiare l’aspetto in moltissimi dettagli – da quelli somatici all’acconciatura, passando perfino per quelli cosmetici come lo smalto alle unghie e per le caratteristiche dei genitali.

Al di là del fatto che molte di queste feature fossero più che altro un esercizio di stile, fin dal lancio del gioco in molti si sono posti una domanda: come cambiare aspetto a V una volta usciti dall’editor all’inizio del gioco? Purtroppo, in merito abbiamo una brutta notizia per voi.

Come cambiare aspetto a V in Cyberpunk 2077

Con grande sorpresa, differentemente da quanto accadeva in The Witcher 3 con il buon Geralt, non è possibile cambiare aspetto a V in Cyberpunk 2077 una volta superato l’editor iniziale per il vostro personaggio.

L'editor del personaggio in Cyberpunk 2077

Questo significa che l’aspetto fisico che avete deciso di dare al vostro protagonista rimarrà immutato per tutto il corso dell’avventura: acconciatura, cicatrici, tatuaggi, eventualmente barba, trucco, smalto – non c’è modo di modificare queste caratteristiche una volta che avete avviato la vostra avventura. O, almeno, non idealmente: l’unico possibile, per i giocatori PC (e non su console, ovviamente), è installare delle mod apposite.

È anche vero che il gioco è interamente in soggettiva e quindi non vedrete praticamente mai l’aspetto del vostro alter ego. Tuttavia, potreste sistemarvi davanti a uno specchio per darvi un’occhiata, e a quel punto sarebbe fastidioso non poter intervenire se non vi piacciono più i vostri capelli o la vostra barba.

In compenso, potete cambiare outfit molto facilmente: Night City è piena di capi di abbigliamento tra i più strambi ed eccentrici, per permettere al vostro V di esprimere pienamente la sua personalità. Quanto a barbieri, parrucchieri, tatuatori ed estetisti, invece, a quanto pare a Night City non vanno per la maggiore.