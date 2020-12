Cyberpunk 2077: come ottenere il finale segreto (e tutti gli altri)

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo e, in quanto tale, gli sviluppatori hanno deciso di lasciare nelle mani del giocatore le sorti del finale. Sono disponibili diversi epiloghi, a cui è possibile accedere solo soddisfacendo determinate condizioni o compiendo alcune specifiche scelte. Inoltre, è anche presente un finale segreto che appagherà i giocatori in cerca della sfida più difficile in assoluto, tentando di ripagarli con un epilogo leggendario.

Vediamo nella nostra guida come sbloccarli tutti.

Attenzione! L’articolo che segue non anticipa i contenuti dei finali di Cyberpunk 2077, ma contiene necessariamente spoiler sulle scelte che è necessario compiere per arrivarci. Vi raccomandiamo di finire il gioco senza consultare la guida almeno una volta e, solo in seguito, di leggere questo articolo per sbloccare gli altri finali.

Come ottenere il finale segreto di Cyberpunk 2077 – Path of Glory

Durante la missione Notturno Op. 55 n° 1 verrete posti innanzi a una scelta, sul balcone con Misty. Quando vi viene chiesto di prendere una decisione, con Johnny che vi mette davanti a tutte le opzioni, prima scegliete Dovreste andare tu e Rogue e poi non fate niente per circa cinque minuti. Rimanete in silenzio. A un certo punto, se avete un rapporto con lui di almeno il 70% (è il riquadro centrale nel menù da cui accedete all’inventario) Johnny interpreterà il vostro silenzio come una scelta compiuta e vi proporrà una variante segreta della missione finale, in cui assalterete da soli la torre Arasaka. Questo trasformerà la missione finale in Don’t Fear the Reaper.

Attenzione: compiendo questa missione, non sono previsti checkpoint. Se doveste morire lungo il percorso, sblocchereste un finale annesso. Se doveste farcela, sblocchereste il finale segreto. Vi raccomandiamo di armarvi di tutto punto e di sviluppare quanto più possibile V, perché la sfida non sarà facile – ma la possibile riuscita sarà molto soddisfacente.

C’è anche un altro modo per sbloccare il finale Path of Glory: nel momento della scelta, fatevi affiancare da Rogue (potete farlo solo se avete completato Blistering Love) e, all’interno del Mikoshi, entrate nel pozzo.

La scelta finale sarà sul balcone con Misty

Come ottenere il finale Where is my Mind

Quando, in Notturno Op. 55 n° 1, vi viene chiesto che cosa volete fare, scegliete di affidarvi all’aiuto di Hanako Arasaka. Questo porterà all’epilogo Where is My Mind, il primo che è possibile sbloccare per il gioco.

Come ottenere il finale All Along the Watchtower

Per raggiungere questo finale, dovete avere completato la missione Queen of the Highway. In questo modo, in Notturno Op. 55 n° 1 avrete la possibilità di coinvolgere Panam. Una volta che, nella missione finale, siete arrivati al Mikoshi, scegliete di entrare nel pozzo per sbloccare il finale.

Porterete Panam con voi?

Come ottenere il finale New Dawn Fades

Sono possibili diversi modi per raggiungere questo finale, li vedremo con ordine.

Nel momento della decisione in Notturno Op. 55 n° 1, scegliete di chiedere aiuto a Panam (dovete aver completato Queen of the Highway per poterla coinvolgere). Quando arrivate al Mikoshi, scegliete di attraversa il ponte con Alt.

In alternativa, nel momento della decisione in Notturno Op. 55 n° 1 scegliete di chiedere aiuto a Rogue (dovete aver completato la missione Blistering Love, prima). Quando arrivate al Mikoshi, scegliete di attraversare il ponte con Alt.

Anche Rogue può cambiare il vostro finale

Come ottenere il finale negativo

Anche in questo caso è possibile arrivare al finale più tragico con diverse vie. La prima, è la stessa del finale segreto Path of Glory: quando dovete decidere cosa fare, rimanete in silenzio fino a quando la missione finale non diventerà Don’t Fear the Reaper. Compite il vostro assalto e morite durante la missione. Non ci sarà un game over o un caricamento del salvataggio, ma un finale legato al vostro insuccesso.

In alternativa, quando dovete compiere la vostra scelta in Notturno Op. 55 n° 1, scegliete una qualsiasi delle opzioni. Subito dopo, guardate le mani di V che tengono le pillole e la pistola e gettate via le pillole per arrivare direttamente al finale.

