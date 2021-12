Quando dura Cyberpunk 2077?

Se arrivate da The Witcher 3: Wild Hunt, sapete che potrebbe servire un po’ di tempo libero per portare a termine il vostro viaggio in un open world di casa CD Projekt RED. Legittimo, quindi, chiedersi quanto dura Cyberpunk 2077. Il titolo uscito a fine 2020, che nel 2022 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, ha in realtà una lunghezza inferiore a quella dell’avventura di Geralt. Molto, come d’altronde sempre accade in questi casi, dipende però anche dal vostro approccio.

Quanto dura Cyberpunk 2077?

Come accennavamo in apertura, molto dipenderà ovviamente dal vostro approccio: potrete infatti decidere di andare dritti solo sulle missioni di storia, portando avanti la campagna – ma vi perdereste delle ottime secondarie, in tal caso.

Durata per chi gioca solo la campagna

Se doveste decidere di seguire questa strada, concentrandovi sulla campagna, allora arrivereste ai titoli di coda nel giro di 15-20 ore al massimo. In questo modo, come dicevamo, vi perdereste però moltissimo contenuti extra, come le romance, la caccia ai criminali (utili per fare soldi) e le secondarie che permettono di tratteggiare meglio le contraddizioni di Night City.

Non trascurate romance e secondarie in Cyberpunk 2077

Durata per chi gioca anche le secondarie

I giocatori che vogliono dedicarsi a più contenuti possibili, come le secondarie, le romance, i joytoy e le missioni della polizia possono giocare per 45-50 ore circa senza troppe difficoltà.

Durata per i completisti

Infine, se siete completisti e volete portare tutto al 100%, allora il gioco vi offrirà contenuti per circa 80 o 100 ore – l’oscillazione dipende anche dal livello di difficoltà della sfida, da quanto tempo richiederanno le vostre esplorazioni, da quanto vi soffermerete sui dialoghi prima di dare le vostre risposte.

Il gioco, insomma, può durare circa 20 ore per chi gioca solo la campagna e circa 100 ore per chi vuole completare tutto. Nel mezzo, ci sono le circa 50 ore che ci passerà dentro chi vuole divertirsi con campagna e secondarie, senza però prendersi la briga di completare tutto al 100%.