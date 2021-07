Steam Deck: uscita, prezzi, specifiche, FAQ e quello che sappiamo

Se avete sempre sognato di poter portare con voi anche in vacanza (o in treno, o a scuola, o un po’ dove vi pare) anche i vostri videogiochi su PC, Steam Deck è probabilmente il vostro nuovo oggetto del desiderio.

Annunciata a luglio 2021, la piattaforma on the go firmata da Valve è uno degli argomenti chiacchierati di quest’anno videoludico e vuole portare il concetto ibrido di Nintendo Switch anche nel gaming su PC, con una differenza fondamentale: parliamo, a tutti gli effetti, di un PC su scala ridotta, più che di una console.

Cosa significa questo? Lo vediamo facendo il punto su tutti i dettagli su Steam Deck che sono già noti e rispondendo alle domande frequenti dei nostri lettori, sia per quanto riguarda le specifiche tecniche che per quanto concerne libreria giochi, prezzo o data d’uscita della piattaforma.

Steam Deck nella prima immagine diffusa da Valve

Che cos’è Steam Deck

Steam Deck somiglia a una console portatile come Nintendo Switch, ma è un PC portatile su cui è possibile giocare i videogiochi della vostra libreria Steam (ma non solo, come vedremo).

Si tratta di una macchina pensata appositamente per giocare ai videogiochi, che Valve dichiara di aver sviluppato in partnership con AMD per ottenere un hardware ideale a raggiungere lo scopo nonostante le dimensioni sensibilmente ridotte rispetto a quelle di un abituale PC.

L’aspetto è, insomma, praticamente quello di una Nintendo Switch (ma più grande e più pesante), senza però controller staccabili: quelli di Steam Deck sono inclusi nel corpo della piattaforma e, sebbene i fan temano già che possano presentare drifting come nel caso dei Joy-Con, per ora Valve ha voluto rassicurare tutti dichiarando di aver svolto numerosi test per scongiurare il problema.

Che sistema operativo monta?

Steam Deck arriva con installato Steam OS, sistema pensato per far girare nativamente Steam. Tuttavia, si tratta di un sistema aperto, e questo significa che, se lo vorrete, potete semplicemente rimuovere Steam OS e installare direttamente Windows.

Questo apre a molte possibilità, che approfondiremo nel paragrafo successivo: quali giochi si possono giocare su Steam Deck?

Posso giocare solo ai giochi di Steam su Steam Deck?

La risposta è no, Steam Deck non vi costringe a giocare solo i giochi su Steam. Essenzialmente, la piattaforma è un PC con installato Steam OS, che potete scegliere di rimpiazzare con Windows. Tenendo Steam OS, Valve garantisce che per l’uscita praticamente tutta la vostra libreria di giochi sarà già compatibile con Steam Deck, ma installando Windows potreste, ad esempio, giocare i giochi di Epic Games Store (compresi quelli gratis) sulla vostra nuova bambina portatile.

Allo stesso modo, potreste sfruttare l’abbonamento a Xbox Game Pass come fareste su un qualsiasi PC. Secondo i colleghi di IGN USA, che hanno testato in anteprima Steam Deck, questo non avrebbe problemi di sorta a far girare in piena compatibilità queste applicazioni, e Valve stessa ha sottolineato, nelle parole di Lawrence Yang (designer), che «non pensiamo che le persone dovrebbero essere bloccate a un certo set di software installati. Quando comprate Steam Deck, si tratta di un PC. Potete installarci quello che volete e collegarci le periferiche che volete».

Steam Deck monterà Steam OS, ma nulla vi vieterà di rimpiazzarlo con Windows

Quanto costa Steam Deck

Valve ha deciso di proporre Steam Deck in tre diversi prezzi, che si differenziano soprattutto (ma non solo) per il taglio di memoria. Da listino di Valve, parliamo di:

419€ per il modello da 64 GB

per il modello da 64 GB 549€ per il modello da 264 GB

per il modello da 264 GB 679€ per il modello da 512 GB

Di seguito, le differenze delle dotazioni di ciascun modello.

Modello 419€ Modello 549€ Modello 679€ Memoria interna 64 GB eMMC Memoria interna 264 GB SSD NVMe Memoria interna 512 GB SSD NVMe Include custodia Include custodia Include custodia esclusive x x Vetro acidato antiriflesso di qualità superiore x Bundle del profilo esclusivo della Comunità di Steam Tema esclusivo tastiera virtuale

Appare chiaro che, a fare la differenza al di là delle dimensioni della memoria di archiviazione sia la tipologia: i modelli dotati di SSD NVMe, oltre a essere più capienti, permetteranno di eseguire i giochi molto più velocemente. Il modello da 64 GB, insomma, sulla carta è raccomandato soprattutto a chi vuole magari dedicare la piattaforma a scoprire produzioni indipendenti non troppo esose in termini di performance e di dimensioni.

Specifiche tecniche dei diversi modelli

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche di Steam Deck, come anticipato la piattaforma è stata realizzata con una collaborazione a stretto contatto tra Valve e AMD: questo significa che le sue componenti interne sono nate da questo idillio e sono (ovviamente) differenti da quelle che trovereste normalmente in un PC.

Di seguito, la scheda tecnica completa.

Processore APU AMD

CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5GHz (fino a 448 GFlops FP32)

GPU: 8 RDNA 2 CU, 1,0-1,6 GHz (fino a 1,6 TFlops FP32)

Potenza dell’APU: 4-15 W RAM RAM LPDDR5 DA 16 GB (5500 MT/s) Memoria eMMC da 64 GB (PCIe Gen 2 x1)

SSD NVMe da 256 GB (PCIe Gen 3 x4)

SSD NVMe ad alta velocità da 512 GB (PCIe Gen 3 x4)

Tutti i modelli includono uno slot per scheda microSD Display LDC 7″ 1280 x 800x (16:10) 400 nits, 60 Hz, touchscreen Connessioni Bluetooth 5.0 (supporto per controller, accessori e audio)

Radio Wi-Fi dual-band, 2,4 GHz e 5G Hz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac Batteria Batteria da 40 Whr. 2-8 ore di gioco Espansione UHS-I supporta SD, SDXC e SDHC Connettività esterna Supporto modalità Alt USB-C con DisplayPort 1.4; fino a 8 K a 60 Hz o 4K a 120 Hz, USB 3.2 Gen 2 Dimensioni 298 mm x 117 mm x 49 mm, 669 grammi circa

Ha un dock come Nintendo Switch? È incluso?

Steam Deck potrà anche contare su una base, o dock, come quella che abbiamo imparato a conoscere su Nintendo Switch, per il collegamento a un monitor. Tuttavia, l’accessorio non è incluso con l’acquisto della piattaforma da gioco, ma opzionale. Non sappiamo ancora quale sarà il suo prezzo. Sappiamo, però, che avrà le seguenti specifiche:

1 porta USB-A 3.1

2 porte USB-A 2.0

1 porta Ethernet

Display Port 1.4

HDMI 2.0

USB-c per alimentazione

La base peserà 120 grammi e avrà dimensioni 117 mm x 29 mm x 50,5 mm. Al di là dei concept, non sono state ancora distribuite immagini ufficiali.

Le porte che troverete sulla dock di Steam Deck

Quando esce Steam Deck

L’uscita di Steam Deck è attesa per dicembre 2021 nei principali mercati, tra cui l’Europa (e quindi l’Italia). Tuttavia, in virtù dell’alto numero di prenotazioni, al momento in cui battiamo questo articolo le spedizioni sono stimate per il primo quarto del 2022.

Dove posso prenotarla

Potete prenotare la vostra Steam Deck, se interessati, sul sito ufficiale dedicato aperto da Valve, che trovate all’indirizzo di seguito:

Se siete interessati alla piattaforma, vi raccomandiamo di affidarvi solo al sito ufficiale di Steam Deck: in queste ore ci sono stati record di prenotazioni e molti furbetti in attesa di riceverla hanno già deciso di rimetterla all’asta, in un’operazione di bagarinaggio, per incassare la differenza. Come vi abbiamo sempre riferito anche in merito alle GPU e alle console, non favorite questo tipo di atteggiamento acquistando dai bagarini.

In questo momento, prenotando dal sito ufficiale potreste avere dei problemi tecnici a causa dell’alto numero di richieste. Una volta eseguita la prenotazione, normalmente vi viene chiesto di versare una piccola caparra di conferma di $5. Una volta fatto, la vostra prenotazione di Steam Deck sarà completata e dovrete solo attendere la consegna, di cui vi verrà fornita una stima indicativa.

Se doveste cambiare idea prima della spedizione, la caparra vi verrebbe restituita, ha precisato Valve.