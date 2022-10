Steam Deck e tempi di consegna in Italia: quanto impiega per la spedizione?

Questo articolo verrà aggiornato a seconda delle disponibilità di Steam Deck.

Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2022

Steam Deck, come vi abbiamo raccontato nella nostra pratica guida, è una soluzione che mette insieme il panorama del gaming su PC a un approccio da gaming su console. Ecco perché ci sono anche molti giocatori console che hanno valutato o stanno valutando di acquistarne una, sfruttando l’ampia disponibilità di giochi su Steam e i prezzi di solito ridotti rispetto alle controparti console.

Dal lancio di mesi fa, però, c’è sempre stato un dubbio su Steam Deck: i suoi tempi di consegna.

Da pochi giorni, la console non ha più bisogno di prenotazioni e potete acquistarla liberamente a questo indirizzo. Quanto impiega però la spedizione a raggiungere l’Italia? Insomma, con prenotazione o senza, quanto bisogna aspettare prima di riceverla?

Quanto bisogna aspettare per avere la consegna di Steam Deck in Italia?

Tempi di consegna di Steam Deck in Italia

Per aiutarvi a orientarvi nei tempi di consegna, vi racconto la mia esperienza personale: ho prenotato Steam Deck sabato 1 ottobre, nel pomeriggio, quando la piattaforma prevedeva ancora il pre-ordine del proprio esemplare.

Da quel momento, Steam ha trattenuto 4 euro di caparra e sono rimasta in attesa della email di conferma per procedere con l’acquisto definitivo. Si tratta di un messaggio che ricevete quando effettivamente l’esemplare è disponibile e pronto per la spedizione, e vi viene quindi richiesto di pagare l’ordine entro 72 ore per procedere.

Ho ricevuto lunedì la mail di notifica per chiederci di confermare l’ordine. Data la conferma, la console è stata spedita mercoledì dall’Olanda – dove si trova il deposito che rifornisce gli acquirenti europei della piattaforma di Valve.

L’arrivo in Italia è avvenuto venerdì e, da quel punto in poi, i tempi dipendono dalla vostra destinazione finale. Nel caso di chi vi scrive, la destinazione finale è in Sardegna – e le isole richiedono di solito un giorno in più per la consegna, con l’arrivo atteso per lunedì 10 ottobre.

In sintesi, passando attraverso la prenotazione (e quindi con un processo più lungo rispetto a quello disponibile ora con l’acquisto libero), le tappe sono state:

Giorno 1 : prenotazione di Steam Deck e caparra

: prenotazione di Steam Deck e caparra Giorno 3 : conferma dell’ordine e pagamento

: conferma dell’ordine e pagamento Giorno 5 : spedizione del prodotto dall’Olanda verso l’Italia

: spedizione del prodotto dall’Olanda verso l’Italia Giorno 7 : arrivo del prodotto in Italia

: arrivo del prodotto in Italia Giorno 10: consegna all’indirizzo del destinatario.

Per le consegne in Italia, Valve si affida al corriere GLS e vi fornisce sia un numero di tracking che segue la spedizione dal portale internazionale (lo trovate nella transazione su Steam), sia un numero di tracking dall’arrivo in Italia in poi (comunicato via email), per verificare l’avanzamento della consegna sul sito di GLS Italy.

Steam Deck è disponibile in tre modelli: 64, 256 e 512 GB

E senza le prenotazioni?

Durante ottobre 2022, Valve ha comunicato di avere sufficienti scorte di Steam Deck per riuscire a far fronte alla domanda, almeno per il momento. Questo significa che su Steam potete acquistare liberamente Deck, saltando i primi due passaggi che abbiamo fatto noi: non dovete lasciare la caparra e aspettare la conferma, ma passate direttamente al pagamento del prodotto e quindi alla spedizione.

Questo significa che, a meno di nuovi problemi di scorte, dovreste risparmiare 2-3 giorni rispetto alla procedura che abbiamo affrontato noi. Vale anche la pena ricordare che, durante lo shortage, delle persone hanno dovuto attendere mesi tra il deposito di caparra e la mail che chiedeva di concludere l’ordine perché Steam Deck era disponibile.

Al momento in cui scriviamo questa guida, risulta che il modello da 256 GB e quello da 512 GB sono disponibili per la consegna nel giro di 1-2 settimane al massimo, secondo Valve. Il modello da 64 GB, invece, è andato rapidamente a ruba e si stima una consegna tra ottobre e dicembre, quindi in quel caso è ancora necessario affrontare il percorso con prenotazione, caparra e attesa della email di conferma.

Se siete indecisi su quale faccia per voi, trovate qui la nostra guida alle diverse varianti, consci che comunque Steam Deck ha una archiviazione espandibile.