Steam Deck e Game Pass: come installarlo per giocare

Una delle caratteristiche più affascinanti di Steam Deck è che può anche farvi giocare in tutta comodità i giochi di Game Pass.

Qualche tempo fa, vi avevamo confermato il via libera di Microsoft per questa integrazione, con cui potete portare con voi anche su Steam Deck i giochi del catalogo che pagate per console Xbox o per PC.

Ma quali giochi sono compatibili? E come si fa ad avere Game Pass anche su Steam Deck? Vi spieghiamo tutto passo passo nella nostra guida.

Giochi compatibili

La prima cosa da precisare è che non potete scaricare i giochi direttamente su Steam Deck, ma saranno eseguiti tramite il cloud di Game Pass.

Questo significa che i giochi compatibili sono esattamente tutti quelli che dispongono dell’avvio in cloud su Game Pass. Potete consultare la lista completa nel nostro articolo, dove evidenziamo in grassetto tutti i giochi disponibili anche in cloud:

Fatta questa precisazione, è più semplice spiegare che per far girare i giochi di Game Pass su Steam Deck sfrutteremo la possibilità di eseguirli in cloud su browser Edge.

Questa è la procedura ufficiale prevista anche da Microsoft, quindi niente paura per la sicurezza della vostra Deck.

Come avere Game Pass su Steam Deck

Attenzione: per questa procedura vi consigliamo di avere un mouse e una tastiera a disposizione da collegare a Steam Deck. Se non avete una tastiera, ricordate che premendo STEAM + X potete richiamare la tastiera virtuale della console, che sarà mostrata sul touchscreen.

Premi il tasto Steam per aprire il menù. Seleziona la voce On/Off e dal menù selezionare Passa al desktop.

Ti ritroverai nella versione desktop della tua Steam Deck. In basso a sinistra, premi sull’icona Discover Software Center (è la borsa della spesa azzurra con alcune frecce bianche).

Qui, vai su Applicazioni > Internet > Browser web. Nella lista trova Microsoft Edge e seleziona Installa. Una volta fatto, chiudi Discover Software Center e premi sull’icona in basso a sinistra del tuo desktop (la corrispondente del menù Start di Windows, in questo caso ha il logo di Steam Deck) per aprire Application Launcher.

In questo menù, seleziona Internet. Vedrai lì l’icona di Microsoft Edge. Premi con il tasto destro del mouse (oppure tieni premuto sul touchscreen se non hai un mouse) e, dal menù, seleziona Aggiungi a Steam. Si aprirà una finestra. Scorri nella lista fino a trovare Microsoft Edge, metti la spunta accanto al nome del browser e seleziona Aggiungi programmi selezionati.

Una volta fatto, torna al desktop. Premi ancora su Application Launcher > Sistema > Konsole. Aprirai il terminale della tua Steam Deck. Nella console, incolla precisamente il testo di seguito. Attenzione anche a maiuscole e minuscole, se vuoi riscriverlo a mano con la tua tastiera:



flatpak –user override –filesystem=/run/udev:ro com.microsoft.Edge



Premi Invio per confermare l’invio del comando. La konsole non ti scriverà niente in risposta: non ti preoccupare, va bene così. Chiusa la konsole, seleziona l’icona di Steam sul desktop. Vai nella Raccolta su Steam e, nella lista, trova Microsoft Edge. Clicca sul nome del browser con il tasto destro e seleziona la voce Proprietà. Cambia il nome in Xbox Cloud Gaming (beta) (o in quello che preferisci, sarà il nome con cui comparirà Game Pass nella lista dei tuoi giochi su Steam). Sempre in questa finestra, trova la voce Opzioni di avvio: noterai una riga con una lunga stringa di testo. Cliccaci e vai fino alla fine senza modificare niente del testo già presente. Dopo @@u @@ incolla il testo di seguito, fai attenzione a scrivere tutto correttamente se decidi di digitarlo a mano:



–window-size=1024,640 –force-device-scale-factor=1.25 –device-scale-factor=1.25 –kiosk “https://www.xbox.com/play”



Una volta fatto, chiudi la finestra per salvare le modifiche effettuate. Ti trovi di nuovo nella tua Raccolta su Steam. Clicca ancora con il tasto destro su Xbox Cloud Gaming (beta) (o qualsiasi sia il nome che hai scelto in precedenza) e dal menù scegli Gestisci > Layout controller. Seleziona browse configs e, tra i diversi Modelli, seleziona Game pad con Mouse Trackpad. Seleziona applica configurazione, infine premi su fine per confermare le modifiche. Premi l’icona in alto a sinistra sul desktop Return to Gaming Mode per tornare alla modalità standard di Steam Deck. Fatto! Ora, quando aprirai Xbox Cloud Gaming (beta) lancerai praticamente Microsoft Edge sulla finestra di Game Pass. Seleziona liberamente i giochi che vuoi giocare: non avrai problemi fintanto che hai una connessione internet attiva, indispensabile per l’esecuzione in cloud.

Ricordati che nella tua libreria di giochi di Steam Deck, Xbox Cloud Gaming (beta) ti comparirà nell’elenco non di Steam, essendo un’app non nativamente pensata come un gioco Steam. Non preoccuparti se non trovi l’icona in mezzo agli altri giochi normalmente installati.

Ricorda anche che i requisiti raccomandati da Microsoft per giocare ottimamente con il suo cloud sono:

Connessione con 7 Mbps di download o superiore.

Divertiti!