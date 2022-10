Quando venne lanciato, Epic Games Store voleva proporsi come un’alternativa molto agguerrita a Steam. Molti giocatori si sono avvicinati a questo launcher soprattutto perché offre giochi gratis ogni settimana, abbondando soprattutto nel periodo natalizio – con un gioco gratis al giorno.

In sintesi, insomma, anche se non avete mai speso soldi su Epic Games Store c’è la possibilità che abbiate una discreta libreria di titoli, se avete riscattato tutti quelli gratuiti. Ecco perché avere Epic Games Store su Steam Deck è un’ottima idea. E vale lo stesso per GOG.com, il client proprietario di CD Projekt, nel cui catalogo sono inclusi tantissimi classici e dove potete trovare a prezzi convenienti sia Cyberpunk 2077 che The Witcher.

Ma come si fa ad avere i giochi di questi due launcher anche su Steam Deck? Vediamo la procedura più semplice per averli entrambi e potervi accedere direttamente dalla modalità gaming della vostra Steam Deck.

Vediamo come giocare i titoli di Epic Games Store e GOG su Steam Deck

Come installare Epic Games Store (e GOG) su Steam Deck

Attenzione: per questa procedura vi consigliamo di avere un mouse e una tastiera a disposizione da collegare a Steam Deck. Se non avete una tastiera, ricordate che premendo STEAM + X potete richiamare la tastiera virtuale della console, che sarà mostrata sul touchscreen.

Premi il tasto Steam per aprire il menù. Seleziona la voce On/Off e dal menù selezionare Passa al desktop.

Ti ritroverai nella versione desktop della tua Steam Deck. In basso a sinistra, premi sull’icona Discover Software Center (è la borsa della spesa azzurra con alcune frecce bianche).

Nel Discover Software Center, vedrai in alto una barra di ricerca con scritto “Search”. Clicca qui e cerca Heroic Games Launcher. Una volta che ti comparirà nella lista dei risultati, premi su Heroic Games Launcher e clicca su Installa. Questo launcher permette di giocare sia ai titoli di Epic Games Store che a quelli di GOG. Rimanendo sempre nella modalità desktop di Steam Deck, premi su Steam e aprilo. Vedrai Steam esattamente come lo vedi normalmente su PC. Seleziona dal menù superiore di Steam la voce Giochi > Aggiungi un gioco non di Steam alla Libreria…. Si aprirà un menù di selezione. Tra le tante voci, metti la spunta accanto a Heroic Games Launcher e premi Aggiungi programmi selezionati. In questo modo, Heroic Games Launcher comparirà nella tua libreria Steam come se fosse un gioco. Chiudi Steam e, sul desktop, premi sull’icona Return to Gaming Mode. Dopo qualche secondo, tornerai nell’interfaccia da gioco di SteamOS. Nella tua libreria di giochi Non di Steam, lancia Heroic Games Launcher premendo Gioca. Clicca sull’icona del tuo launcher desiderato (Epic Games o GOG) e inserisci i dati di login. Una volta fatto, il Launcher mostrerà la tua libreria di giochi per lo store in cui hai fatto login (anche entrambi contemporaneamente). Seleziona quali vuoi scaricare. Fatto!

Heroic Games Launcher viene mostrato nella vostra libreria, tra i prodotti Non di Steam

Compatibilità e impostazione dei giochi su Heroic Games Launcher

Ricordati che attraverso launcher esterni purtroppo i giochi non sono ottimizzati come succede invece per quelli verificati per Steam Deck. Per questo, se stai avendo problemi a lanciare un gioco, puoi premere l’ingranaggio delle impostazioni che compare, in giallo, sotto l’icona del gioco nella bacheca di Heroic Games Launcher.

Qui, puoi verificare le impostazioni di Wine, che serve ad avviare i giochi. Se la versione di Proton selezionate nella voce Wine Version non sta funzionando, prova a selezionarne un’altra (nelle nostre prove, i giochi andavano bene con Proton 7.0 nella maggior parte dei casi).

Buon divertimento!

