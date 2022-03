Steam Deck si può usare con mouse e tastiera?

Steam Deck si è rivelata la piattaforma ibrida ideale per chi vuole godersi il proprio catalogo di giochi PC in modalità portatile, senza per questo dover rinunciare alla comodità di una console.

A differenza dei più classici notebook gaming, Steam Deck è infatti un PC che può essere portato ovunque con maggiore facilità, pur rimanendo ovviamente utilizzabile anche nella comodità del proprio appartamento.

E proprio in questi casi, molti giocatori potrebbero preferire utilizzarla come un PC vero e proprio: in questa guida vi sveleremo dunque se Steam Deck è compatibile con mouse e tastiera.

Si possono usare mouse e tastiera su Steam Deck?

Valve non ha voluto lasciare alcun dubbio in occasione della presentazione della sua nuova console: Steam Deck può essere considerato un PC vero e proprio ed è compatibile con tutti i vostri accessori.

La pagina ufficiale chiarisce infatti che è possibile utilizzare tutti i vostri dispositivi principali collegabili su PC: inoltre, potrete utilizzare il dock ufficiale, venduto separatamente, o il suo ingresso USB-C per collegarla a un televisore.

Fatto questo, sarete liberi di collegare il vostro mouse e tastiera preferiti per iniziare a divertirvi con i vostri videogiochi preferiti fin da subito: potrete dunque scegliere in qualunque momento se giocare in portabilità o proprio come se vi trovaste davanti un PC.

Non ci sono inoltre limitazioni di connettività: che scegliate di utilizzare dispositivi cablati o che si connettano tramite Bluetooth, la piattaforma ibrida è in grado di funzionare perfettamente con tutti i vostri accessori.

Naturalmente, questa funzionalità non è limitata ai soli mouse e tastiera, ma anche a tanti altri accessori disponibili come controller, fighting stick, volanti e tanto altro ancora.

La console possiede 2 porte USB 2.0, 1 porta USB 3.1 e 1 ingresso USB-C: avrete dunque a disposizioni abbastanza opzioni per poter utilizzare i vostri sistemi di controllo preferiti in ogni occasione.