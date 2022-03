Steam Deck è in grado di offrire tutta la varietà del catalogo PC con la comodità di una console portatile: la piattaforma ibrida di Valve è l’ideale per chi vuole godersi i più grandi videogiochi in ogni luogo possibile.

Un ostacolo per il gaming in portabilità, non solo per le piattaforme mobile ma anche per i più comuni notebook gaming, è però l’autonomia della batteria: le grandi prestazioni di cui i dispositivi hanno bisogno comportano spesso dei sacrifici in termini di durata.

In questa guida risponderemo dunque a una delle domande più comuni relative alla nuova console di Valve: che autonomia ha la batteria di Steam Deck?

Che autonomia ha la batteria di Steam Deck?

Valve ha dichiarato che la batteria di Steam Deck ha una capacità di 40 Whr, che è in grado potenzialmente di garantire da circa 2 ore a 8 ore di gioco.

Naturalmente, come spesso accade per i dispositivi portatili, a fare la differenza saranno però le impostazioni che i giocatori sceglieranno di adoperare: in base alla vostra personalizzazione sarete infatti in grado di scaricare la batteria più o meno velocemente.

Ad esempio, se sceglierete di impostare il Wi-Fi e impostare la luminosità a circa il 50% di intensità, la vostra console sarà in grado di durare da 83 minuti circa fino a 7 ore e 9 minuti.

Allo stesso modo, anche scegliere di attivare i 30 FPS permanenti garantirà una maggiore durata della batteria, riuscendo così a garantirvi un’autonomia migliorata di circa 30 minuti. Anche diminuire la risoluzione e disattivare il Wi-Fi possono comportare giovamento, sebbene probabilmente non siano considerate opzioni ottimali per la maggior parte degli utenti.

Bisognerà inoltre valutare in base a diversi giochi: per esempio, con i 30 FPS fissi sarete in grado di giocare a The Witcher 3 per circa quattro ore, mentre GTA V garantirà un’autonomia di tre ore e mezza.

Sarete dunque in grado di raggiungere le 8 ore dichiarate da Valve soltanto impostando ogni possibile statistica al minimo, mentre in circostanze regolari potrete aspettarvi una durata di circa 2 ore, se non addirittura inferiori.