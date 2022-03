Abbiamo già visto sia nel nostro articolo di approfondimento che nella nostra guida dedicata che esistono tre diverse modelli di Steam Deck. A distinguere questi ultimi, oltre ovviamente al prezzo, è il fatto che abbiano dei diversi tagli per la memoria di archiviazione, il che significa che lo spazio per salvare i vostri giochi va a crescere insieme al prezzo.

Tuttavia, il modello da 64 GB non ha un’archiviazione SSD, quindi il flusso dei dati sarà più lento. Ciò precisato, Steam Deck ha una memoria espandibile? È possibile aumentare lo spazio di archiviazione dopo aver acquistato la propria Deck?

Steam Deck ha una memoria espandibile?

La risposta è sì. Tutti e tre i modelli della piattaforma presentando uno slot per uno scheda MicroSD, che vi permette di ampliare lo spazio di archiviazione. Tuttavia, vale anche la pena sottolineare che i dati dalla MicroSD non possono venire eseguiti con la stessa velocità con cui vengono eseguiti quando i giochi sono salvati sul vostro SSD: tenetene conto.

Come precisato da Valve, potete usare le seguenti tipologie di schede SD all’interno dello slot MicroSD:

UHS-I supporta SD, SDXC e SDHC

Non vengono invece fornite indicazioni circa la capienza massima della scheda.

Posso sostituire l’SSD interno di Steam Deck?

No, o almeno non ufficialmente. Valve dichiara che tutti e tre i modelli presentano socket 2230 m.2 ma non sono pensati per essere aperti e modificati liberamente dall’utente. Fatelo, quindi, solo se siete sicuri di non rovinare il vostro device, perché ufficialmente non è possibile eseguire modifiche.

Come dichiarato da Valve nelle specifiche di Steam Deck:

Tutti i modelli usano moduli su socket 2230 m.2 (non progettati per la sostituzione da parte dell’utente)

La soluzione migliore è sicuramente scegliere la Steam Deck dalla capacità ideale per le vostre aspettative, e ricorrere a una MicroSD in caso di necessità di spazio extra. Meglio lasciar perdere, a meno che non siate molto molto esperti, l’idea di sostituire l’SSD all’interno del dispositivo, invece.