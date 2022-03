Vi abbiamo parlato in una nostra guida dedicata di come verificare quali giochi girino su Steam Deck correttamente e quali no. Se, però, volete sapere su due piedi quali giochi sono non compatibili con Steam Deck, lo vediamo insieme in questo articolo.

Vi ricordiamo che potete verificare in qualsiasi momento quali giochi siano stati già verificati e dichiarati tali (o quantomeno giocabili) da Vave al link che trovate qui. Non trovare un gioco in queste due liste potrebbe significare che o non è compatibile, o non è stato ancora testato per confermarne ufficialmente il supporto.

Vediamo di seguito quelli ufficialmente non supportati.

Per ovvi motivi hardware, Half-Life: Alyx non è supportato da Steam Deck

Giochi non compatibili con Steam Deck

Al momento del lancio, il 25 febbraio 2022, i giochi ufficialmente non compatibili con Steam Deck risultano essere:

Apex Legends

ArcheAge: Unchained

Arizona Sunshine

Back 4 Blood

Black Desert

Black Squad

Bless Unleashed

Budget Cuts

Closers

Conan Exiles

The Crew 2

Crossout

DayZ

Dead By Daylight

Deadside

Destiny 2

Deceit

Digimon Masters Online

DJMAX Respect V

Dragon Ball FighterZ

Due Process

Fall Guys: Ultimate Knockout

For Honor

Friday the 13th: The Game

Gears 5

Halo: The Master Chief Collection

Hell Let Loose

Hunt: Showdown

Insurgency

Insurgency: Sandstorm

It Takes Two

Job Simulator

Jump Force

Just Cause 2

Lara Croft and the Temple of Osiris

Last Oasis

Lemnis Gate

Let’s Build a Zoo

Loco Dojo

Mabinogi

Moero Chronicle

Naraka: Bladepoint

Naruto No Boruto: Shinobi Striker

New World

Outriders

Paladins

Persona 4 Golden

Phantasy Star Online 2 New Genesis

PlanetSide 2

Post Scriptum

Predator: Hunting Grounds

PUBG

QuiVr

Rec Room

Rogue Company

Scavengers

Smite

Soulworker

Squad

Taphouse VR

theBlue

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Totally Accurate Battlegrounds

Vindictus

Watch_Dogs 2

Warhammer: Vermintide 2

Z1 Battle Royale

Come indicazione, potete sempre dare per scontato che anche i giochi che richiedono hardware esterni non siano compatibili con Steam Deck: pensate, ad esempio, ai giochi come Half-Life: Alyx, che richiedono di essere giocati necessariamente utilizzando un visore per la realtà virtuale.

Considerando che i test sono costantemente in corso, la lista è però da considerarsi parziale: potete consultare a questo indirizzo l’elenco di tutti i giochi verificati e giocabili su Steam Deck. Se il gioco che vi interessa non compare in quest’ultima, significa che al momento non c’è nessuna conferma sul suo funzionamento sulla piattaforma.